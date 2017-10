Descarte irregular de resíduos desafia gestão ambiental

Defesa Civil e Meio Ambiente realizam limpeza do Rio Caratinga e córregos. Intenção também é conscientizar a população sobre questões ligadas ao meio ambiente

CARATINGA- Materiais diversos são lançados no Rio Caratinga e nos córregos. Mas, muitas pessoas não param para pensar no tempo necessário para a decomposição destes materiais no meio ambiente.

“Queremos demonstrar para a população o que é jogar um lixo dentro do rio, o trabalho que dá, porque uma coisa é você tirar o mato de dentro do rio, que é uma coisa da natureza, mas tirar lixos? A população tem que se conscientizar melhor, porque está prejudicando a si mesmo. Podemos ver madeiras de construções em torno do rio, andaimes antigos, quase caindo; o proprietário tem que tomar providência e retirar isso, pois está causando problemas”, alerta o diretor do Departamento Municipal de Defesa Civil, João Bárbara.

Na tarde de ontem, dando continuidade à Semana de Defesa Civil, foi realizada limpeza do rio. A intenção é atingir ainda outros pontos da cidade, considerados críticos e conscientizar a população. “O córrego São João está bastante sujo também, tem geladeiras, sofá, muita sujeira acumulada. Está vindo período de chuva e é uma grande preocupação da Defesa Civil porque é trabalho para gente e prejuízo para todo mundo. Vamos aproveitar essa limpeza para ter consciência, pois existe o local, a coleta, vamos colocar na hora certa e ajudar, temos que promover a união da população com o município”.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ricardo Stevanato, diretor do Departamento de Educação Ambiental ressalta a importância de mostrar os transtornos provocados pelo descarte irregular de resíduos. “Jogado na rua pode entupir bueiros causando alagamentos e no rio pode acumular na curva do rio, represando e contribuindo para as enchentes. O lixo jogado nas encostas de morro com a chuva pode causar o desabamento de terras; nos lotes vagos além de trazer doenças, serve de moradia e criação para o mosquito da dengue”.

O diretor do Departamento ainda deixa algumas orientações que contribuem para a conservação do meio ambiente. “Não jogar lixo na rua e acondicionar bem o seu lixo, de preferência separar o lixo seco do lixo úmido. Lixo seco é aquilo que vai ser reciclado, papel, vidro, plástico, metal e esperar o caminhão da coleta seletiva para entregar. Lixo úmido é casca de fruto, resto de comida, papel higiênico e absorvente, que devem ser jogados no horário certo para serem destinados no local adequado, que é o aterro sanitário”.