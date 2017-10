TODOS PELO OTÁVIO

Campanha busca arrecadar montante necessário para complementar tratamento de caratinguense nos Estados Unidos

DA REDAÇÃO- A família do caratinguense Otávio Salazar Araújo, 13 anos, espera contar com a solidariedade da população. O objetivo é custear despesas extras com o tratamento do garoto, que nasceu com uma má formação vascular rara na face e na cavidade oral, o que ocasiona graves hemorragias.

De acordo com informações de familiares, logo que Otávio nasceu, os pais do garoto perceberam que ele tinha ligeira vermelhidão em uma área da boca, à época diagnosticado como sendo um hemangioma, que iria regredir com o passar dos anos. Por volta de um ano de idade, com o nascimento dos dentes, começaram as hemorragias. A família precisou levá-lo para fazer um tratamento em São Paulo. Foi o início de uma luta de oito anos sem sucesso, passando por vários hospitais e médicos do Brasil. Diante das incertezas de um diagnóstico preciso, decidiram deixar o País em busca de tratamento nos Estados Unidos.

Já são cinco anos aos cuidados do Hospital Infantil de Boston e os médicos ainda não têm um diagnóstico fechado sobre os rumos do tratamento de uma doença tão rara. Agora ele vai ser estudado pela equipe médica e de cientistas de Harvard.

Após o procedimento de embolização Otávio teve uma hemorragia grave e precisou ser traqueostomizado. Porém, para isso, ele necessita de insumos, oxigênio, aspirador, dentre outros custos. Os gastos mensais variam entre 1.500 a 2.000 dólares mensais. “Estamos contando com a solidariedade das pessoas para a manutenção dos cuidados dele. Apesar de todas as dificuldades, Otávio é um exemplo de inteligência, superação e fé. Sempre viveu bem e é um iluminado”, afirmam os familiares.

Quem quiser contribuir pode fazer depósito de qualquer valor através de conta bancária em nome de Júlia Gonçalves Araújo Assis, tia de Otávio, pelo Banco Itaú – Agência: 3162/ Conta Poupança: 31143-9/500. Também está à venda em vários pontos comerciais da cidade a rifa de uma moto Honda CG 125i (0 km e com 3 anos de garantia). A cartelas custam R$ 20.

O sorteio será feito pelos quatro últimos números da loteria federal do dia 30 de dezembro 2017. Após o sorteio o ganhador tem até 30 dias para retirar o prêmio. Qualquer dúvida ou informação estão disponíveis pelo telefone (33) 99905-1231.