Corpo de bebê encontrada no lixo continua no IML

CARATINGA– Quarenta e um dia depois de ser encontrada no lixo, o corpo de uma recém-nascida, continua no IML (Instituto Médico Legal), sem identificação. O caso revoltante aconteceu no dia 8 do mês passado, quando uma bebê foi encontrada envolta em uma sacola, dentro de uma lixeira na rua Herculano Leite de Mattos, bairro Manoel Ribeiro Sobrinho. O corpo teria sido localizado por uma catadora de recicláveis. A bebê ainda estava com cordão umbilical e placenta, segundo informações da Polícia Militar.

Ainda não se tem informações de quem jogou a criança no lixo, portanto ela ainda poderá ficar na geladeira do IML por muito tempo. O sepultamento só acontece quando o juiz determina. Existe o caso de um corpo de um adulto que já está na geladeira do IML há dois anos. Caso apareça alguma suspeita de ter cometido tamanha atrocidade, o material genético da criança é recolhido e comparado com o da mãe, para só depois fazer o sepultamento.

INVESTIGAÇÕES

Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios de Caratinga, Luiz Eduardo Moura Gomes, a Polícia Civil realizou levantamentos em todas as unidades hospitalares de Caratinga e duas mulheres que estavam grávidas na época se mudaram de Caratinga, mas mesmo assim, as datas dos partos não seriam compatíveis. “Pode ser alguém que passou por Caratinga, que seja de outra cidade e fez a desova apenas”, pontuou o delegado.

O delegado pede a ajuda de toda população para localizar o responsável por tal ato. “Se alguém souber de alguma mulher que estava para dar à luz próximo do dia 8 do mês passado e não está com a criança, pode ligar para a delegacia, através do (33) 3322-6500 ou para o disk-denúncia no 181, onde não precisa se identificar”, orientou o delegado Luiz Eduardo.