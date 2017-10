Festas tradicionais animam o fim de semana em Bom Jesus

BOM JESUS DO GALHO – Dois eventos marcaram o fim de semana no município de Bom Jesus do Galho – a Festa da Amizade e o Encontro de Carreiros de Boi. O primeiro chegou a sua 14ª edição. A banda ipatinguense Forró de Luxo e José Soares foram as atrações da festividade promovida na noite do sábado (14) por Marquinhos Mococó, com apoio da Rádio Tropical e da Prefeitura Municipal, que patrocinou a estrutura do palco.

Também no sábado foi promovido o 4º Encontro de Carreiros de Boi, um evento criado pelo saudoso filho de Bom Jesus, Zuzu Cândido, e mantido por sua família. Como de costume, a festa foi realizada no Córrego Vista Alegre.

Segundo seus organizadores, cerca de 40 carreiros participaram do evento, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal.

A festa foi aberta com uma missa campal. Em seguida, foi promovido um show com o grupo de forró Bonde dos Garotos. Às 9h do domingo (15), foi realizada uma carreata de bois até o Quartel do Sacramento, onde o grupo de carreiros permaneceu por uma hora, atraindo a curiosidade da população. Por volta de 15h, eles retornaram para o Córrego Vista Alegre. Na localidade, foi servido almoço para um público estimado em duas mil pessoas.

“A festa foi maravilhosa, uma oportunidade boa para a gente se encontrar com os amigos, manter nossas tradições de contar e ouvir os casos, curtir a boa companhia dos amigos”, disse o prefeito William Batista Calais, que prestigiou o Encontro ao lado da primeira dama, Dayse Cecília Mendes Tostes; do secretário municipal de Cultura, Odair Soares (Zezão) e seu assessor de gabinete, Jadir Macedo.