Assinado contrato para construção da sede da Escola Estadual Monsenhor Rocha

Solenidade aconteceu na segunda-feira (16), em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Depois de anos de lutas e reivindicações, enfim o desejo da direção, professores, funcionários, pais e alunos da Escola Estadual Monsenhor Rocha começa a ser realizado. Na tarde de segunda-feira (16), em solenidade no gabinete da prefeita Wilma Pereira, foi assinado contrato para construção do prédio que abrigará a instituição de ensino. A solenidade contou com a participação de várias autoridades. Os trabalhos serão feitas pela empresa EF Projetos e Engenharia Ltda., que esteve representada pelo engenheiro e sócio Dalmo Neumann. A obra está orçada em R$ 3.464.236,00.

O antigo prédio que abrigava a Escola Estadual Monsenhor Rocha foi interditado devido a precariedade estrutural, o que obrigou a direção procurar a Igreja Católica para que os alunos fossem transferidos para um prédio provisório anexo a Igreja Matriz, onde funcionava a Casa Paroquial. Enfrentando problemas devido ao pouco espaço para atender os mais de 700 alunos. O problema se arrastou por anos. Desde 2013, população, educadores, e políticos movimentaram para que o Governo de Minas destinasse verba para construção da nova escola.

Segundo o engenheiro responsável Dalmo, o contrato prevê que a obra seja finalizada em até um ano. “Temos uma vasta experiência em construção, inclusive estamos construindo dois prédios escolares em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão de conclusão das obras dependerá muito de fatores climáticos, liberação das verbas pelo Governo de Minas, mas esperamos que tudo saía dentro do prazo previsto. Ainda esta semana esperamos que as máquinas cheguem”, disse o engenheiro. Dalmo ainda frisou que o orçamento de 3.464.236,00 é para a construção completa do prédio com dois pavimentos, quadra coberta, doze salas, banheiros, cozinha, cantina e demais dependências necessárias, “de acordo com o projeto padrão exigido pelo governo”.

A prefeita Wilma Pereira destacou que este empreendimento é fruto do empenho, não só dos educadores, mas de toda a população, que mobilizou. “Estamos fazendo um governo voltado para a ética. Sabemos que é momento difícil tanto financeiramente quanto de uma postura honesta na política, por isso às vezes sou acusada por excesso de zelo. É necessário postura rígida para que, assim como nesta obra, façamos tudo com clareza, seguindo todos os trâmites legais. Esta obra será um marco na história do município já que beneficiará toda população”, pontuou a prefeita.

A diretora da Escola Monsenhor Rocha, Maria Jussara de Oliveira, disse que a luta de quase dez anos chegou ao fim. “A escola vinha apresentando problemas desde 2008, quando a primeira sala foi interditada, passou por várias reformas paliativas, mas em 2013 foi totalmente interditada e passou a funcionar, deste então, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Santa Bárbara do Leste. O terreno onde será construído o novo prédio foi adquirido pelo Governo do Estado em 2013, e até hoje estávamos aguardando o início da obra”, explicou a diretora.

“É um privilégio o município receber uma obra tão grandiosa e de tanta importância”, assim resumiu Meire Débora Silveira, secretária municipal de Educação. Ela agradeceu o empenho de todas as pessoas envolvidas na luta para que o Governo de Minas liberasse a verba para execução da obra. Débora destacou a importância da obra para melhoria do ensino em Santa Bárbara do Leste.