Crianças de orfanato recebem tarde de descontração e presentes do Instituto IBRA

CARATINGA – Na última semana, funcionários do Instituto Brasil de Ensino – IBRA, que há poucos dias inauguraram sua unidade em parceria com a Faculdade Campos Elíseos em Caratinga, se empenharam em festejar o dia das crianças levando alegria e descontração para o Lar das Meninas, no bairro Santo Antônio.

As mais de vinte crianças que estavam presentes receberam presentes e guloseimas, além de se divertirem com personagens de desenhos animados que encantaram a garotada.

A gerente comercial do Instituto IBRA, Bruna Lopes, que organizou a diversão juntamente das irmãs responsáveis pelo internato, disse que o intuito é mobilizar a sociedade e outros empresários a fazerem o mesmo: “O que nós fizemos é muito pouco, mas tem um caráter motivacional para que outras pessoas façam o mesmo. Assim todo dia será o dia das crianças”, disse Bruna.