Sexta edição do “CDL Brincando na Praça”

CARATINGA – Uma verdadeira manhã de lazer dedicada às crianças. Em sua 6ª edição, o “Brincando na Praça”, evento social promovido pela CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caratinga), em parceria com algumas empresas da cidade, comemorou o Dia das Crianças de uma maneira mais que especial.

O evento aconteceu na última quinta-feira (12), na Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga, de 9h às 13h. Como em todas as edições, essa também foi um sucesso. Aproximadamente quatro mil crianças passaram pela comemoração e se divertiram com uma série de atrativos.

A programação de cunho social também chamou a atenção para o comércio local, mais uma vez preparado para atender aos clientes com opções de presentes, preços e condições de pagamento..