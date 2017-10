Durante corte, árvore cai e atinge carro

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Um acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (16) no km 551 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. Durante corte, uma árvore caiu e atingiu um veículo Fox, placas de Mimoso do Sul (ES) que passava pela rodovia. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Segundo o motorista do Fox, Roberto Moreira Ângelo, ele viajava junto de sua esposa e de seus dois filhos, e seguia para o norte de Minas. O condutor relatou que a viagem acontecia normalmente quando levou esse susto. Roberto reclamou que a pista não foi sinalizada e que esse tipo de ação poderia ter consequências bem mais graves.

O corte da árvore era feito por Sebastião Batista. Ele alegou que trabalha com motosserra há trinta anos e que tem registro junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF). Roberto acrescentou que a árvore estava comprometida, já que foi atingida por um incêndio. Disse também que um rapaz estava monitorando o movimento de carros na pista. Roberto acredita que o vento forte tenha contribuído para que esse acidente acontecesse. Sobre quem lhe deu ordens para cortar a árvore, Roberto afirmou que partiu da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, porém essa informação não procede, conforme nota de esclarecimento emitida pela assessoria de comunicação: “O secretário municipal de Obras, Ivanilson Duarte, disse que o senhor Sebastião não estava a serviço da Prefeitura e que o local onde ocorreu o fato é de responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e não do município”. “Em momento algum a Prefeitura contratou o senhor Sebastião para realizar esse trabalho”, reitera a nota de esclarecimento.