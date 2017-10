Jovem alvejado dentro de ônibus

Uanderson não resistiu aos ferimentos e veio a falecer

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A Polícia procura pelos autores de um homicídio ocorrido no início da tarde de segunda-feira (16) na avenida José Antônio Santana, centro, São Sebastião do Anta, quando Uanderson Venâncio dos Santos, 19 anos, foi executado a tiros dentro de um ônibus.

Segundo uma testemunha ouvida pela Polícia Militar, o ônibus iniciaria a viagem as 12h30, então uma moto com dois ocupantes se aproximou. O indivíduo que estava na garupa entrou no coletivo e ele estava armado com um revólver. Ele foi até Uanderson e efetuou cinco disparos. Após os disparos, o autor saiu do ônibus, mas retornou e atirou duas vezes próximo ao pescoço da vítima. Após o crime, ele fugiu junto de seu comparsa.

A vítima foi levada para o hospital em Inhapim, sendo transferida para unidade de saúde em Ipatinga, onde veio a falecer devido aos graves ferimentos.

A companheira de Uanderson estava no ônibus e contou que ele iria até Inhapim, pois teria que se apresentar no fórum daquela cidade. A mulher contou que reconheceu o piloto da moto e ele seria Aroldo Melquiades da Silva Vieira, 20. Ela não soube dizer quem seria o indivíduo que efetuou os disparos. No entanto os levantamentos da PM apontaram que este indivíduo seria uma adolescente, 17.

Ainda de acordo com a companheira da vítima, Uanderson se mudou há um mês para São Sebastião do Anta e que o crime pode ter relação com um homicídio ocorrido no dia 29 de janeiro de 2017, quando o irmão de Uanderson, Alisson Venâncio dos Santos, foi assassinado. O mesmo adolescente suspeito de matar Uanderson é apontado como autor desse outro crime. De acordo com a companheira da vítima, havia um boato de que Uanderson teria se mudado para São Sebastião do Anta para vingar a morte do irmão, mas segundo ela, isso não procede.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.