Mata-mata começou com tudo no Regional da LCD

ASBJ, Juping, Entre Folhas e Esplanada saem na frente

CARATINGA – Depois de um final de semana de folga ao final da fase de grupos, o Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) recomeçou com tudo nesse domingo (15) com as partidas das quartas de final. Quatro jogos marcaram a fase de mata-mata do certame.

OS JOGOS

Em Caputira, o Santa Helena recebeu a Associação de Bom Jesus do Galho. O Lobo mesmo fora de casa, venceu por 2 a 1 e leva agora a vantagem de poder empatar o jogo da volta no próximo domingo em Bom Jesus para garantir vaga na semifinal.

Em Santa Bárbara do Leste, o Promessas recebeu o Juping de Pingo D´água para o outro confronto das quartas de final. Outra vez os visitantes levaram a melhor. Com boa atuação, o Juping bateu o Promessas por 2 a 1. Domingo que vem em casa, dia 22, o time de Pingo D’água joga por um empate para avançar as semifinais.

Na cidade de Entre Folhas, o encontro apontado como o mais equilibrado, os donos da casa venceram por 3 a 1 a boa equipe do Botafogo. No próximo domingo em Inhapim, o time Entrefolhense precisa apenas de um empate para avançar de fase.

Santo Antônio 0 x 1 Esplanada

O estádio Dr. Maninho foi palco da partida que fechou a rodada dos jogos de ida das quartas de finais. O Santo Antônio, oitavo colocado na primeira fase, recebeu o Esplanada, time de melhor campanha da fase de grupos. Apesar do teórico favoritismo, o Verdão da Grota não encontrou facilidade diante do bem armado time do Santo Antônio. Debaixo de um sol escaldante no primeiro dia de Horário de Verão, as duas equipes parece que sentiram o clima. O jogo foi num ritmo lento sem grandes oportunidades de gol para ninguém no primeiro tempo.

O segundo tempo começou com Esplanada mais organizado e buscando mais o gol. O time Branco parecia gostar do resultado de empate. Porém, diante de um público apenas razoável, e da charanga que chegou apenas no intervalo, o time alviverde sabia que poderia vencer. Aos 32 minutos, depois de uma boa jogada do lateral Pedrinho que inverteu o jogo, Parrão bateu rasteiro, o goleiro Wallace deu rebote nos pés do centroavante Dedê que dentro da área não perdoou empurrou para as redes pra fazer o gol do jogo. Como o forte calor persistia, o ritmo da partida não melhorou. Apesar do esforço do Santo Antônio, o placar terminou mesmo 1 a 0 para o Esplanada que agora joga por um empate no estádio do Carmo para se classificar para a semifinal. Ao Santo Antônio e a todos os outros derrotados neste domingo, uma vitória por qualquer placar no jogo da volta, leva a decisão para as cobranças da marca penal.

Santo Antônio: Wallace, Wallace Souza, João Pedro, Kim, Testinha, Jhon Lennon (Blade), Rodrigo, Marlon (Thiago Fincudo), Gambá, Nivaldo, Tatá. Técnico: Dirceu

Esplanada: Rafael, Marco Aurélio (Pedrinho), Wilson, Pelé, Leandrinho (Felipe Fumão), Mateus Melo (Rodriguinho), Edson, Xerife (Testa), Nasley (Vertão), Parrão, Dedê. Técnico: Dedéu

Arbitragem: Juni Márcio foi o central, auxiliado por Edalmo Chaves e Cláudio José. Com o ritmo do jogo lento, não tivemos lances que pudessem comprometer a atuação do trio. Apesar de uma aparência nada atlética, o árbitro Juni Márcio acompanhou bem os lances, controlou disciplinarmente a partida e não interferiu no placar final. Não tivemos nenhum lance polêmico que pudesse comprometer sua atuação.

Rogério Silva