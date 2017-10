Técnica criativa para análise de marketing se destaca na Doctum

Professor de Administração da Faculdade Doctum inova com abordagem criativa de estudo prático dentro da sala de aula

CARATINGA – O professor da disciplina “Gestão Estratégica de Marketing”, Luciano Lucas, do curso de Administração da Faculdade Doctum de Caratinga, desenvolveu com os alunos do 7º período, uma técnica inovadora e “saborosa”, de estudo dos conteúdos de “Marketing de Relacionamento” e “Marketing de Serviços”.

A proposta do trabalho consistiu na realização de pedidos em três pizzarias da cidade de Caratinga para serem entregues em sala de aula. Os alunos foram orientados para que através dos pedidos realizados, eles observassem o atendimento, tempo de espera, a prestação de serviços das pizzarias, o produto, o preço, as opções disponibilizadas para pagamento, o entregador (como ele estava aparentemente vestido, dentro marketing pessoal, como ele seria avaliado), enfim de uma forma geral, como a pizzaria está inserida no ambiente.

Esse trabalho de campo além de favorecer a experiência do Marketing na prática, serviu também para a interatividade entre alunos, professor e instituição, que puderam, é claro, saborear as deliciosas pizzas que foram fornecidas pelas empresas escolhidas.

As pizzarias selecionadas para análise da prestação de serviços, após a compilação das avaliações, serão comunicadas sobre o desenvolvimento da pesquisa. Segundo o coordenador do Curso de Administração, Carlos Bitencourt, além de criar oportunidades para os alunos identificarem e solucionarem na prática, problemas nas empresas, a partir do contato com os empresários poderá surgir convites de consultoria para os alunos, abrindo novas oportunidades de estágio.

De acordo com o professor Luciano Lucas, “além de aprender e fazer essas observações práticas nós saboreamos uma bela pizza, fizemos essa experiência da aproximação, entre professor, aluno e instituição, foi um trabalho muito bom. Em breve iremos entrar em contato com a pizzaria que foi melhor avaliada pelos alunos, para falar sobre o trabalho desenvolvido e agradecer pelo serviço prestado, e na ocasião estaremos também transformando o trabalho em case um de sucesso”.

