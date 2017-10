Foragido da justiça preso em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Sérgio Ricardo da Silva, 39 anos, foi preso ontem pela Polícia Militar em Santa Bárbara do Leste. Ele era considerado foragido da justiça desde o ano de 1998.

Segundo o sargento Tanner, houve um desentendimento entre vizinhos no bairro Nossa Senhora de Lourdes e Sérgio estava envolvido. O problema entre os vizinhos foi resolvido, mas verificar o nome dos envolvidos, a polícia descobriu que no ano de 1998, Sérgio que havia cometido um assaltado a mão armada em Belo Horizonte. Sérgio disse que é de Santa Bárbara e estava trabalhando como servente de pedreiro.

Sérgio foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e em seguida, ao presídio de Caratinga.