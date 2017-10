Duas pessoas feridas em acidente na BR-458, em Inhapim

DA REDAÇÃO – Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite de sábado (14) no km 99 da BR-458, em Inhapim. A colisão envolveu um Volkswagen Fox e uma moto Honda CG 150 Titan.

A Polícia Rodoviária Militar esteve no local e fez o registro do acidente. Segundo a motorista do Fox, Luana Martins Madeira, 27 anos, residente em Ipatinga, ela seguia com destino a cidade de São João do Oriente quando no trevo de acesso a referida cidade, durante o cruzamento da rodovia, a moto surgiu em alta velocidade e atingiu o seu veículo. Já o motociclista Jeferson Silveira Gisto, 22, que mora em Entre Folhas, alegou que seguia sentido Ipatinga, quando no trevo observou o Fox iniciando o cruzamento da rodovia. Segundo Jeferson, ele desviou a moto e buzinou para alertar a motorista, porém não foi possível evitar a colisão.

Jeferson e a Gessica de Souza Eugenio, 26, que viajava na garupa da moto, ficaram feridos e foram levados em uma ambulância da prefeitura de São João do Oriente para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

As causas do acidente estão em apuração.