Emagrecimento saudável e estética de resultado

Conheça trabalho desenvolvido pela Magrass Caratinga, unidade da maior rede de emagrecimento saudável do País

CARATINGA– Caratinga ganhou uma unidade da maior rede de emagrecimento saudável do Brasil: a Magrass. E o maior diferencial da franquia, conforme a coordenadora Nelci de Abreu, está exatamente em transformar vidas levando até as pessoas melhor qualidade de vida ensinando a eliminar peso e ganhar saúde criando hábitos saudáveis, não deixando de lado o prazer de comer bem.

Tudo isso é possível de forma natural, saudável e definitiva. Sem sofrimento para aquelas pessoas que já perderam muito tempo e dinheiro investindo em técnicas mirabolantes e falsas promessas de resultados que não se cumpriram. “É voltado para o emagrecimento saudável. Nós não trabalhamos com medicamentos nem com dietas e sim com reeducação alimentar. Ensinamos as pessoas a criarem hábitos saudáveis no dia a dia, ou seja, o que ela faz durante o tratamento vai levar para o resto da vida, o que vai dar um padrão de qualidade de vida melhor”, destaca Nelci.

A proposta é reunir reeducação alimentar e estética de resultado. “Inicialmente, os clientes da clínica passam por uma sessão de Transformação que usamos quatro parâmetros sobre a saúde dela que envolve percentual de gordura, circunferência abdominal, pressão arterial e peso. Essas informações são indispensáveis para a indicação do tempo que o tratamento vai ser realizado e os procedimentos estéticos para aquela necessidade” como explica Nelci.

O próximo passo é a consulta nutricional onde é introduzido um plano de ação com aplicação do Programa Metabólico que é um método exclusivo da Magrass de reeducação alimentar onde os(as) clientes emagrecem comendo, baseado na revisão das literaturas científicas de 100 anos de pesquisa sobre alimentação. Para fortalecer a adesão ao programa e potencializar o desempenho do cliente são aplicados protocolos de estética de resultado com o acompanhamento semanal da equipe durante o tratamento. “Não trabalhamos com dietas, e sim com Reeducação alimentar associada com procedimentos estéticos, traz um resultado muito positivo e duradouro”, adianta Nelci.

A Clínica Magrass oferece tratamentos estéticos corporais e faciais. Destacam- se os cuidados para o rosto, como rejuvenescimento facial, limpeza de pele, dentre outros. Já na estética corporal o foco é o Emagrecimento saudável, mas o cliente pode tratar também á flacidez, celulite, estrias, depilação a laser, além de outros tratamentos. O lançamento do mês é a criofrequência, nova modalidade que combina o frio intenso com a radiofrequência, atuando ao mesmo tempo na gordura localizada e na flacidez da pele. Enquanto o frio age de fora para dentro, as ondas eletromagnéticas da radiofrequência geram um calor de dentro para fora.

O tempo de tratamento varia de acordo com a necessidade de cada cliente, mas Nelci garante que os resultados compensam a espera. “Por exemplo, o emagrecimento saudável depende de cada organismo e como o metabolismo vai reagir, cada pessoa tem uma necessidade diferente, e o mínimo que a gente trabalha são seis semanas. A partir daí a gente tem tratamentos de até 18 ou 25 semanas. A Franquia tem resultados no Brasil inteiro, incluindo resultados positivos aqui em Caratinga e também em Ipatinga, temos clientes fazendo sucesso, pela mudança física através de hábitos saudáveis, pela parte da eliminação de peso e melhora da autoestima. Estamos tendo uma aceitação muito grande pelo público daqui”.

A equipe biomédica da Magrass Caratinga é composta por nutricionista, enfermeiras, esteticista, transformadora (que faz o primeiro atendimento ao cliente), prime e o corpo administrativo.

MAGRASS EM AÇÃO

A proposta da Magrass Caratinga está além da clínica. A intenção é levar informação diretamente à população, por isso o público pôde contar com orientações e serviços da clínica na última quarta-feira (11) e sexta-feira (13), como programação ao Dia Nacional de Prevenção à Obesidade.

“A proposta da clínica Magrass é trabalhar com um emagrecimento 100% saudável. Em referência à essa data são mais de 130 clínicas no Brasil mobilizando ações de uma forma educativa, para buscar a prevenção da obesidade. O País tem um índice infantil e adulto enorme, que cada vez mais está crescendo e trazendo preocupação não só na questão de estética, mas saúde também, na qualidade de vida”, ressalta Nelci.

Na quarta-feira, os profissionais realizaram panfletagem nas imediações da Praça Cesário Alvim com um pit stop auxiliado pela Policia Militar e na sexta-feira foi montada uma tenda no calçadão da Rua Miguel de Castro, ofertando aferição de pressão arterial e bioimpedância com informação de IMC (Índice de Massa Corporal) instruindo ao público sobre hábitos saudáveis.

A nutricionista Déborah Sállen ressalta a importância da ação desenvolvida e deixa algumas orientações sobre os cuidados com o corpo. “Devido à alta prevalência da obesidade no Brasil, a Magrass está realizando esta ação de prevenção à obesidade. A Magrass de Caratinga realiza ações voltadas para a conscientização. Realizamos palestras nas escolas informando sobre os hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercícios físicos também. Orientamos a inserirem sempre na alimentação, alimentos saudáveis, in natura, evitando os industrializados. As pessoas têm que ter consciência sobre a qualidade do alimento ingerido, qual sua necessidade para o organismo, evitando os que não fornecem nutrientes e são formadores de gordura”.

A Magrass Caratinga fica situada à Travessa Coronel Santos Mestres, 108, Centro. Quem quiser tirar dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (33) 3321-6959 ou acessar as redes sociais oficiais da clínica no Instagram ou Facebook. O horário de funcionamento é de 8h às 20h.