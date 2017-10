Atletismo de escola de Patrocínio comemora bom desempenho nos Jogos Estudantis

DA REDAÇÃO– Com 22 medalhas, sendo nove de ouro, 11 de prata e duas de bronze, a Escola Estadual Sudário Alves Pereira, do distrito de Patrocínio, aparece em segundo lugar no quadro geral de medalhas atualizado do último dia 10, nos Jogos Estudantis de Caratinga, distante apenas seis medalhas da Escola Estadual Princesa Isabel, que lidera o ranking.

A escola obteve os resultados na modalidade atletismo. O desempenho dos estudantes é comemorado pelo diretor Carlos Magno. “Alegria da direção da escola, junto com a equipe pedagógica. Todos os professores desde o ano passado vêm fazendo um trabalho de resgate para combater a evasão escolar com os alunos e têm procurado fazer um trabalho de resgate. Temos colhido muitos frutos”.

O diretor ressalta que em 2016 a escola já havia conquistado um bom número de medalhas e este ano conseguiu se superar, apesar das dificuldades enfrentadas com a falta de recursos às escolas rurais. “Alcançamos uma meta muito bacana, porque a gente vem lutando mesmo com todas as dificuldades, questão de transporte, espaço; os alunos deram uma boa resposta para gente. Estamos muito satisfeitos com eles, são alunos residentes no campo, em córregos, foi uma sensação incrível ver essa garotada sorrindo, alegre e satisfeita. Eles estão de parabéns”.

Carlos ainda deixa um agradecimento especial ao professor de Educação Física, Roberto, “que muito tem se empenhado para melhorar essa qualidade dos nossos alunos” e ao professor e vice-diretor Alencar Soares Sobrinho, também sempre “empenhando e engajado no esporte”.

Alunos medalhistas

OURO

75 metros mini- Matheus Felipe Fialho Silveira

250 metros mini- José Henrique Fialho de Souza

250 metros mirim- Willian Ferreira Lau

75 metros mirim- Rafael Luis Benvindo dos Reis

400 metros infanto- Aline Vitória do Nascimento

200 metros juvenil- Alex Alves Lima Ramos

400 metros juvenil- Ruan Diego Correa dos Santos

Arremesso de peso infantil- Luiz Fernando de Souza Oliveira

PRATA

150 metros mini- José Henrique Fialho de Souza

75 metros mirim- Willian Ferreira Lau

Salto em distância- Rafael Luiz Benvindo dos Reis

800 metros infanto- Ítalo Gustavo Rodrigues da Silveira

100 metros infantil- Emily Vitória Silva Mota Pereira

200 metros infantil- Emily Vitória Silva Mota Pereira

400 metros infantil- Wadson Iago Botelho

800 metros juvenil- Daniel Felipe de Oliveira Silva

800 metros infantil- Wadson Iago Botelho

Salto em distância juvenil- João Paulo Epifânio

Arremesso de peso juvenil- João Paulo Epifânio

BRONZE

Salto em distância infantil- Laura Machado Leite Rezende

Arremesso de peso juvenil- José Armando Epifânio