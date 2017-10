Crianças festejam o seu dia com muitas brincadeiras em Bom Jesus

BOM JESUS DO GALHO – A praça central da cidade se transformou em um grande parque de diversões na manhã do último dia 12. No local, em comemoração ao Dia das Crianças, foram desenvolvidas diversas atividades de lazer, culturais e esportivas como passeio ciclístico e pula-pula. A festa, promovida pela Paróquia do Senhor Bom Jesus, foi animada por palhaços e distribuição de balas, pirulitos e algodão-doce. Tudo ao som de muita música com temas infantis.

As brincadeiras ganharam sequência no Campestre Social Clube, onde as crianças puderam se divertir até o fim da tarde. Segundo estimativa da Prefeitura Municipal, apoiadora do evento, cerca de duas mil pessoas participaram das festividades na sede do município. As comemorações foram estendidas também aos distritos e a outras localidades de Bom Jesus.

Segundo o secretário de cultura, Odair Ribeiro, o Zezão, a iniciativa veio aproximar as crianças por meio da diversão e ainda estimular a prática de brincadeiras saudáveis. A valorização da infância é outro aspecto do evento destacado pelo secretário. “A cada dia mais, as crianças estão mais conectadas aos celulares, à tecnologia. Atividades presenciais como foram desenvolvidas no dia 12 vieram valorizar essa fase tão bonita da infância, dos laços de amizade, do encontro com os amigos”, sublinhou Zezão.

As comemorações do Dia da Criança contaram com o apoio da Secretaria de Saúde, que direcionou agentes de saúde para acompanhar as atividades, além de uma ambulância que foi mantida nos locais de realização do evento.