15° encontro do Ubaporanguense Ausente

Evento foi marcado por atrações culturais e homenagens

UBAPORANGA – O último final de semana foi festivo na cidade de Ubaporanga. Centenas de pessoas participaram de mais uma edição da tradicional festa do Ubaporanguense Ausente, que aconteceu nos dias 6 (sexta-feira), 7 (sábado) e 8 (domingo) e contou com várias atrações musicais e culturais.

De acordo com o prefeito Gilmar de Assis Rodrigues, a festa tem grande importância para a cidade. “Estamos muito felizes com o resultado final dessa festa, onde tivemos a oportunidade de proporcionar à nossa população um momento de lazer e entretenimento, alem é claro, de fomentar a economia da cidade”, disse o chefe do executivo.

O prefeito destacou ainda o empenho dos funcionários na organização e a presença do público. “Quero aproveitar para agradecer a cada funcionário que se dedicou para que pudéssemos realizar essa festa e ter esse sucesso todo; todas as secretarias se mobilizaram e trabalharam em equipe para execução do evento. Quero agradecer também ao público que compareceu em grande número para nos prestigiar. A todos, o nosso muito obrigado”, agradeceu o prefeito.

Alem das atrações musicais e culturais que foram apresentadas no palco, a festa foi marcada também pelas homenagens honrosas feitas na manhã de domingo (7) na Câmara com títulos de cidadania honorária e moções a várias personalidades do município e do estado. A festa contou com apoio do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural (FUMPAC).