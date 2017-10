Alunos de Administração e Contábeis da Doctum realizam visita técnica na Prefeitura de Caratinga

CARATINGA – A Faculdade Doctum de Caratinga proporcionou, na última quinzena, uma visita técnica aos alunos do 7º e 8º períodos dos cursos de Administração e 6º e 8º períodos do curso de Ciências Contábeis. A visita foi realizada na Prefeitura Municipal de Caratinga, e coordenada pelo professor da disciplina de Contabilidade Pública e Governança Corporativa, Reinaldo Cândido Teixeira.

A visita técnica foi planejada pelos Coordenadores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Carlos Bitencourt e Silvia Martins, e o professor Reinaldo Cândido, sendo realizada em comum acordo com a Coordenação e com Assessoria Contábil e servidores da Prefeitura de Caratinga. O foco da visita foi nos estudos de “Governança Corporativa em Administração Pública” e a “Nova Contabilidade Pública”, especialmente as NBC (Norma Brasileira de Contabilidade) T 16 do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), em implantação na contabilidade pública brasileira.

Os acadêmicos das disciplinas de Administração e Ciências Contábeis foram recebidos pelo assessor contábil da Prefeitura, João Batista, que apresentou para eles, os setores de “Contabilidade, Controladoria Municipal e Licitações e Contratos”.

Para a aluna Poliana Nascimento, do 8º período de Administração, “essa visita foi de muita importância, pois além de agregar muito conhecimento e despertar o interessa na área pública, podemos perceber como é importante que se siga os processos corretamente para facilitar todo controle que é feito nos departamentos e assim fazer uma gestão eficiente”.

O objetivo dessa visita é integrar o aluno com as questões práticas do mercado de trabalho. E destaca o professor Reinaldo, “considerando que as Prefeituras representam em mais de 90% das cidades brasileiras a maior empresa da cidade, e somente em minas gerais com mais de 2200 entidades, representando assim um importante e destacado mercado de trabalho para nossos alunos. Fomentar o interesse e conhecimento dos alunos da Doctum é fundamental para que estas entidades recebam profissionais comprometidos e capacitados sobre os diversos setores de atuação do futuro Contador e Administrador”.

Para o Carlos Bitencourt, coordenador do Curso de Administração da Faculdade Doctum de Caratinga, “os alunos tiveram a oportunidade junto à Prefeitura Municipal de Caratinga de conhecer e avaliar os setores, diante das informações que estão sendo trabalhadas dentro da sala de aula. E isso tem agregado no conhecimento e na visão deles, diante desse mercado que hoje exige cada vez mais a preparação e o envolvimento dentro desse dinamismo, e dessas áreas vastas da administração”.