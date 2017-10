Carioca procura pelo pai que pode estar morando na região de Caratinga

Gabriel Alves da Silva guarda carta enviada pela avó paterna datada de 1996, quando ele tinha cinco anos de idade. Remetente apresentou como endereço o distrito de Sapucaia

DA REDAÇÃO– A carta é de 9 de novembro de 1996. Talvez a única pista que Gabriel Alves da Silva, 26 anos, tem sobre o possível paradeiro da avó paterna Estelina Gomes da Silva e do pai Hamilton Gomes da Silva. O destinatário era a mãe de Gabriel, Maria Alves Barbosa Araújo, hoje já falecida.

Foi apegado ao endereço do remetente, a ‘Rua José Miguel, 220, Sapucaia-Caratinga-MG’, que Gabriel entrou em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA pelas redes sociais, em busca de ajuda para localizar o pai. “A única vez que ele me viu, minha tia disse que eu ainda era um bebê. Ele só esperou eu nascer, me registrou e foi embora. Queria muito conhecer ele”.

Toda a história se passou no Rio de Janeiro, onde Gabriel nasceu e ainda reside. Ele acredita que o pai tenha 50 anos de idade e possivelmente ainda esteja no distrito de Sapucaia. Qualquer informação sobre Hamilton e Estelina pode ser repassada pelo contato (21) 98161-0343.