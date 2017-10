Cemig divulga previsão de economia para o horário de verão, que começa neste domingo, dia 15

Em Minas Gerais, redução diária equivale a demanda de pico de um município de 800 mil habitantes

DA REDAÇÃO – O tradicional horário de verão começa à zero hora deste domingo (15). Com sua chegada, a população de dez estados e do Distrito Federal deverá adiantar os relógios em uma hora. Essa alteração de horário vigorará até 17 de fevereiro de 2018, completando assim 126 dias de duração.

Segundo o engenheiro de planejamento energético Wilson Fernandes Lage, da Cemig, o objetivo dessa mudança é aumentar a segurança da operação do sistema elétrico brasileiro. “Nesse período, há uma redução da demanda máxima por energia durante o horário de pico de consumo, que ocorre entre 18 e 23 horas”, afirma.

O engenheiro avalia, ainda, que a alteração do horário não tem nenhuma relação com o aumento do consumo de energia decorrente das altas temperaturas, típicas do verão, quando há uma maior utilização de equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, ventiladores e freezers. “Devido a esse aumento, o consumo na parte da tarde não é alterado com o horário de verão, mas a mudança colabora para que não haja a ocorrência de um segundo pico de consumo, já que as pessoas passam a aproveitar por mais tempo a luz natural do dia, evitando assim a ligação simultânea de chuveiros, por exemplo, e da iluminação artificial”, explica.

Redução de consumo prevista para Minas Gerais

Com a adoção do horário de verão, a Cemig espera uma redução na demanda máxima de 4%, equivalente a 350 megawatts (MW) de potência. Para se ter uma ideia, essa economia poderia abastecer a demanda de pico de município de 800 mil habitantes, equivalente à soma da população de Juiz de Fora e Sete Lagoas, em Minas Gerais.

A redução no consumo de energia é um benefício secundário, porém sempre desejável, pois as condições de geração de energia estão prejudicadas pelos baixos níveis de água em nossos rios e reservatórios, devido a uma sequência de anos com chuvas reduzidas. Nesse sentido, a economia esperada é de até 0,5%, que representa cerca de 110.000 megawatts-hora (MWh), suficiente para abastecer Belo Horizonte por nove dias.

Para os consumidores comerciais e residenciais, o consumo de energia pode reduzir até 5%, , devido ao menor tempo de utilização da iluminação artificial.

Economia prevista no Brasil

De acordo com as avaliações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), nos últimos anos o horário de verão alcançou uma redução média de 4,5 % na demanda no horário de pico e uma economia diária de 0,5%. A economia tida no período em que o horário de verão vigora equivale à demanda de uma cidade como Brasília durante 30 dias.

Além disso, o ONS estima que os ganhos com o horário de verão chegam a R$ 147 milhões. Esse valor representa o custo evitado em despacho de usinas térmicas por questões de segurança elétrica e atendimento à ponta de carga no período de vigência desse horário.

Decreto

O Decreto Presidencial nº 6.558, de 2008, fixou as datas do horário de verão. O início ocorre sempre a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano. O término acontece à zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano seguinte, exceto quando coincide com o domingo de carnaval. Nesse caso, o encerramento é adiado para o próximo domingo daquele mês.