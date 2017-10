Estudantes de Santa Bárbara do Leste têm uma divertida e interativa “Semana das Crianças”

SANTA BÁRBARA DO LESTE – As escolas municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Prefeitura, promoveram uma semana de muita alegria, diversão, interação e grandes surpresas para os estudantes de Santa Bárbara do Leste.

Sessão de cinema, brinquedos, piquenique, lanches e muitas guloseimas fizeram parte de toda a semana dos pequenos estudantes. A prefeita Wilma Pereira e a secretária Municipal de Educação, Meire Débora Silveira, visitaram as escolas municipais e desejaram a todos os alunos, um “Feliz Dia das Crianças”.