4ª equipe de PSF já é uma realidade em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – “Uma grande conquista!”. Essa foi a definição utilizada por diversos moradores do Córrego dos Ferreiras, zona rural de Santa Bárbara do Leste, para descrever a implantação da “4ª Equipe de PSF” no município. Na manhã de ontem, diversas pessoas compareceram à “Unidade de Saúde Antônio Caetano de Andrade” para conhecer a nova equipe que atenderá no local.

De acordo com a enfermeira Martiele Miranda, atual responsável pela Unidade de Saúde, moradores do Córrego dos Ferreiras e dos córregos vizinhos terão atendimento médico no posto três vezes por semana, em dias e horários que serão informados pela equipe da saúde. Nos outros dois dias úteis da semana, a equipe, acompanhada pelo médico, atenderá os córregos Noite Grande e Cachoeira Alegre e também realizará visitas domiciliares aos pacientes que têm dificuldades de se locomover. A enfermeira ressaltou que de segunda à sexta-feira, “as portas da Unidade de Saúde estarão abertas para que seja realizado o devido acolhimento àqueles que precisarem”.

A prefeita Wilma Pereira destacou que a população do Córrego dos Ferreiras é composta por mais de 1000 habitantes, os quais, “a partir de agora, possuem um PSF exclusivo, que conta com uma equipe muito competente para atender os moradores”. Para a prefeita, o atendimento realizado na Unidade de Saúde trará grandes benefícios à população, “uma vez que não será mais necessário enfrentar as grandes filas que se formam no PSF do centro da cidade, melhorando assim, o fluxo de atendimento tanto nos Ferreiras, quanto no centro”.

A prefeita Wilma Pereira agradeceu a todos que se dedicaram para que a “4ª Equipe do PSF” fosse implantada, destacando os integrantes da Secretaria da Saúde, “que atendem com muita dedicação os moradores e todos os membros da Secretaria de Obras, que realizaram com muita agilidade a reforma da Unidade de Saúde do Córrego dos Ferreiras”. Ela ainda agradeceu ainda aos vereadores, que apoiaram com unanimidade o projeto apresentado pela Prefeitura para que fosse implantada a “4ª Equipe de PSF”, com o objetivo de promover um atendimento cada vez melhor aos moradores dos Ferreiras.

A secretária Municipal de Saúde, Emiliana Lopes, agradeceu à equipe que atendia no local, coordenada pela enfermeira Kelly Teixeira, e disse que acredita muito no sucesso do trabalho que será desempenhado pela nova equipe, a qual é coordenada pela enfermeira Martiele Miranda e “conta com profissionais qualificados que irão elevar ainda mais a qualidade da saúde do município”.

O médico que integra a “4ª Equipe de PSF” é Washington Solarevischy Filho. Ele disse que está muito empolgado com o trabalho e ressaltou que pretende priorizar a utilização de ações preventivas, evitando assim que problemas simples se tornem problemas complexos. De acordo com o médico Washington, “é fundamental oferecer aos pacientes atendimento profissional com qualidade e respeito, buscando sempre o bem-estar e a recuperação de todos que necessitam de cuidados médicos”.

“Para mais informações, procure a equipe da saúde”, finalizou a enfermeira Martiele Miranda.