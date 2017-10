Mais uma edição da Festa da Amizade

Evento acontece no sábado (14), em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – “Agora será a 14ª edição da Festa da Amizade. É trabalhoso organizá-la, mas o resultado é compensador”, assim avalia Marquinhos Mococó na reta final para o evento, que será no sábado (14), a partir das 21h, na Praça Padre Dionísio, centro de Bom Jesus do Galho.

Para essa edição, as atrações musicais são Forró de Luxo e Rogério Soares. A ‘rainha da festa’, uma tradição do evento, já foi escolhida e trata-se de Nazielle. “Tenho que agradecer a todos que apoiam a Festa da Amizade, que a cada ano se torna mais tradicional. Como já disse inúmeras vezes, dá muito trabalho, mas é gratificante receber tanta ajuda. Isso mostra que tenho feito algo que caiu no gosto popular”, observa Marquinhos Mococó.

Ao final, o organizador faz o seu convite. “Venham participar. Preparamos a festa com muito amor e carinho. Agora é a 14ª edição da Festa da Amizade. Se chegou a essa longevidade, é sinal que a coisa é boa e povo gosta”, conclui Marquinhos Mococó.