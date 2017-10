CaraGalo faz doações ao Lar das Meninas

CARATINGA – Integrantes da CaraGalo, torcida organizada do Clube Atlético Mineiro Caratinga, realizaram um trabalho de ação social no Lar das Meninas, já que esse mês e, especialmente hoje, se comemora o Dia das Crianças.

Há algum tempo, a CaraGalo doou para a instituição aproximadamente 70 quilos de alimentos não perecíveis e material de limpeza, que foram arrecadados em jogos por integrantes da torcida e dez cestas básicas para as famílias carentes cadastradas no programa da Casa de Amparo do Bairro Espanada.

Desta vez, a torcida organizada teve a ideia de fazer parceria com algumas empresas da cidade para realizar uma manhã com recreação para as crianças da instituição, com pipoca, algodão doce, cachorro-quente, bolo, pula-pula, piscina de bolinhas, refrigerantes, doces, balas, bombom e muitos brinquedos. Foram doados também material de limpeza, higiene pessoal e um cheque no valor de R$ 200,00 para a instituição.