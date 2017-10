Carro capota e bebê é jogado para o meio da pista

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um capotamento foi registrado na madrugada de ontem no km 548 da BR-116, em Santa Bárbara do Leste. Fiat Uno capotou e um bebê, de apenas cinco meses, foi jogado para fora da pista. O socorro foi feito pelos bombeiros Anjos de Resgate.

O Fiat Uno, placas de Ipatinga, era conduzido por Peterson Fernandes Andrade, 38 anos. Também estavam no veículo, sua esposa, Thaynara Mendes de Souza, 22, e o bebê. Eles tinham saído de Vitória (ES) e seguiam para o Vale do Aço. Após o acidente, Peterson ficou nervoso e não conseguiu passar informações. Já Thaynara disse que eles pararam para descansar e dormir um pouco, e assim continuar a viagem. A mãe contou que retirou a criança da ‘cadeirinha’ e a colocou em seu colo, quando percebeu que Peterson continuou a viagem, e ao quanto voltava com o bebê para a cadeirinha é que houve o acidente e a criança foi arremessada para o meio da pista.

Quando os bombeiros Anjos de Resgate chegaram para prestar socorro, encontraram Thaynara segurando a criança. De acordo com os Anjos de Resgate, o bebê e Peterson foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Caratinga. O bebê teve fratura na clavícula e apresentava suspeita de coagulo na cabeça e aguardava transferência para unidade de saúde em Ipatinga. Peterson reclamava de dores na região da barriga e no maxilar.

O Fiat Uno foi removido ao pátio credenciado. As causas do acidente estão sendo apuradas.