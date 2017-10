Evento irá debater políticas voltadas para enfrentamento dos casos dependência de álcool e outras drogas, além da importância da prevenção

CARATINGA- A Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e a Associação Mãe Admirável (AMA) realizarão na próxima terça-feira (17), às 13h, o Fórum Permanente sobre Álcool e outras Drogas. O evento acontecerá no Auditório Professor Celso Simões Caldeira, situado à Avenida Moacyr de Mattos, 49, centro.

Após credenciamento, a programação está prevista para ter início às 13h30, com composição da mesa de autoridades para a abertura, apresentação do objetivo do Fórum e exibição artística. Em seguida acontecerá uma palestra com Aloísio Andrade, médico psiquiatra e presidente do Conselho Estadual sobre Drogas.

Às 14h40 acontecerá a mesa de debates. O momento será de reflexão para as políticas destinadas a este público, como explica o presidente da AMA, Aluísio Palhares. “Temos o objetivo de buscar o conhecimento. Virá um médico com militância na medicina muito voltada para essa área, um exímio conhecedor. Conseguiremos ver o problema do álcool e drogas dentro do presídio, nas praças, os moradores de rua, esse público que sempre aumenta. Os trabalhos de prevenção também pois o nome do evento já diz álcool e outras drogas para deixar bem claro que álcool é droga. Não vamos só falar sobre o dependente, que já chegou a esse ponto, mas do trabalho que temos feito nas escolas, nas igrejas, nos diversos lugares para informar principalmente já as crianças, adolescentes e jovens sobre os perigos, o alerta e orientação”.

Após o intervalo, o evento deve ser retomado às 15h45 para apresentação da rede de apoio e desenvolvimento da política sobre álcool e outras drogas da microrregião. “Foi convidada toda a rede: prefeituras, judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, escolas, outras instituições, clubes de serviço. Eles também terão a oportunidade de apresentar o serviço que realizam. Hoje o trabalho eficaz é em rede, a famosa intersetoriedade, trabalhar com os setores integrados e interligados para que o serviço aconteça”.

Também está prevista a formação da equipe para elaboração do programa de continuidade do Fórum Permanente. “A gente pretende dar uma sequência a partir desse fórum. Convidamos a todos que participem das novas etapas. Todos os municípios da microrregião de Caratinga foram convidados, incluindo prefeitos e secretários de Saúde e de Ação Social. Mas, ressaltamos que o Fórum está aberto ao público interessado”, finaliza.