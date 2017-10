Incidente com carreta na BR-116

Veículo ficou ‘preso’ por 13 horas nos blocos de concreto recém-instalados

CARATINGA – Na noite da última terça-feira (10), uma carreta passou por cima dos blocos de concreto recém-instalados no perímetro urbano da BR-116, nas proximidades do Posto Caratinga. O veículo pesado ficou ‘preso’ no local por 13 horas e só foi retirado no final da manhã de ontem

Funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tiveram que fazer a retirada de vários blocos para que a carreta pudesse sair. Devido a essa situação, o trânsito ficou lento no local.