PM detém dois jovens e apreende drogas e arma de fogo

Detidos também são suspeitos de serem autores de assaltos na região

CARATINGA – Militares do Tático Móvel e da Patrulha Rural prenderam, na manhã de ontem, Jim Deivid Frade Dias, 22 anos, conhecido por “Deivão”; e Lucas Filipe Vieira Godoy Alves, 18, o “Maluquinho”. Ambos foram detidos no distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga. Conforme a PM, os jovens são suspeitos de envolvimento em crimes como tráfico de drogas e assalto.

Segundo o tenente Vicente, a Polícia Militar vinha recebendo várias denúncias anônimas apontando que Deivão e Maluquinho estariam cometendo vários crimes no distrito de São Cândido e região de Vargem Alegre. Ontem pela manhã, os militares foram ao local da denúncia, um imóvel na Rua José Dias Pires, fizeram buscas e encontraram no interior da residência, uma balança, uma garrucha calibre 32, um punhal, aproximadamente um quilo de maconha e mais 44 buchas da mesma droga, 30 papelotes com cocaína e mais uma porção do mesmo entorpecente, um aparelho celular e uma folha de anotação da contabilidade do tráfico.

A pessoa que morava na casa onde foram encontrados os objetos, indicou Maluquinho com sendo proprietário da droga e da arma. Foram encontradas também algumas roupas e tênis, que segundo a PM, foram usadas por Deivão e Maluquinho em outros roubos. Segundo a PM, imagens de câmeras de segurança gravaram as ações dos jovens. “Mais uma vez com ajuda da comunidade, retiramos de circulação indivíduos que vêm praticando crimes de forma reiterada na região”, disse o tenente Vicente.

A PM também conseguiu apreender duas motos, sendo uma que havia sido roubada em Vargem Alegre e outra usada pela dupla para cometer crimes. Deivão tem passagens por roubo, estouro de caixas eletrônicos e tráfico de drogas.

Os suspeitos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga