Prefeitura de Bom Jesus do Galho liga poço artesiano à rede de abastecimento de Revés

BOM JESUS DO GALHO – A fim de solucionar o antigo problema de falta de água em Revés do Belém, a Prefeitura Municipal está investindo na ligação de um poço artesiano à rede de abastecimento do distrito de Bom Jesus do Galho.

A construção da rede de abastecimento de Revés vem sendo viabilizada graças a um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Copasa, “um ato que contou com o apoio do nosso deputado Neilando Pimenta”, disse o prefeito municipal, William Batista de Calais.

Segundo ele, com a obra, a capacidade de fornecimento de água será de 13 mil litros por minuto. “Vamos mais que triplicar essa capacidade de abastecimento de água que hoje é de 4 mil litros por minuto”, explicou.

Conforme o secretário de obras Edmilson Leal, a extensão da rede será de dois quilômetros. “Após conclusão da obra, teremos dois mil metros de tubulação ligando o poço artesiano à central de abastecimento de água”.

Iniciada na semana passada, a rede que deve ser concluída em 20 dias, beneficiará toda a população de Revés do Belém estimada em aproximadamente cinco mil pessoas.

O morador daquela localidade, o lavrador aposentado João Ferreira, diz que se sente feliz com a obra. “Não só para mim, mas para toda a nossa comunidade, ver a água jorrando das torneiras assim que a gente liga é a realização de um grande sonho. Ainda mais que já vem aí um verão rigoroso nos próximos meses”.

João Ferreira se recorda das muitas manifestações que a comunidade promoveu em defesa do abastecimento contínuo no distrito. “Agora, nosso povo vai é comemorar essa grande vitória”, anunciou o munícipe, que acompanha a obra todos os dias.