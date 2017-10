Dia de peregrinação

Centenas de fiéis são esperados amanhã na chamada “grutinha” para o feriado de Nossa Senhora Aparecida

UBAPORANGA– Amanhã, centenas de fiéis de toda a região são esperados na Capela Nossa Senhora Aparecida, chamada também de Santinha ou de Grutinha, que fica às margens da BR 116, na divisa entre Caratinga e Ubaporanga.

Este ano, valorizando os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, serão celebradas quatro missas, como explica padre Joaquim Calais, da Paróquia São Domingos de Gusmão, localizada em Ubaporanga. “Estamos com a programação um pouco mais extensa. Teremos a primeira missa às 6h, logo em seguida às 9h, às 11h e às 15h com a benção para os peregrinos”.

Padre Calais afirma que a festividade já virou tradição na região e atrai peregrinos de diversas localidades, que participam das missas, fazem pedidos especiais particulares e até mesmo pagam penitências. “Esse evento já tem mais de 20 anos acredito e iniciou com o padre Humberto Boreli, freis carmelitas e hoje está sob a responsabilidade da paróquia São Domingos de Gusmão. É uma peregrinação que começa às meia-noite e vai até as 22h do dia 12”.

Mas, o caminho até a chamada grutinha é perigoso. Há quem enfrente a madrugada em caminhada até a igreja e por isso, o padre reforça os cuidados necessários para garantir a tranquilidade e segurança para o evento. “A gente convida a você que venha participar conosco. E fazemos também algumas recomendações como, por exemplo, tomar cuidado já que você vem peregrinando nas beiras da BR. Andar com cuidado mesmo para não correr o risco de ser atropelado. Também pedimos a gentileza dos peregrinos e compreensão para não soltar fogos de artifício na beira da santinha. E também estamos ainda num período de muita seca, então não é recomendável isso”.

Um desafio que será enfrentado nesta edição é o controle do trânsito, que ficará por conta dos organizadores. Padre Calais explica que a Polícia Rodoviária Federal já encaminhou ofício no início desta semana, informando que não poderá conceder a assistência de costume ao evento. “Então, nós mesmos que vamos estar sinalizando e pedimos a quem tiver algum cone para nos disponibilizar, acolheremos com muita alegria. De qualquer maneira a PRF ficou de dar uma passada por lá, mas lembrando que a responsabilidade é nossa”.

O padre ainda destaca que a Paróquia acolherá os fiéis com muita “alegria e gratidão”. “Lembrando que em aqui em torno da nossa grutinha, temos alguns barraqueiros que servem lanches para facilitar o trajeto e a presença junto de nós”.

Para receber o grande número de pessoas, a área já passou por alguns reparos, mas a expectativa é realizar ainda outros serviços necessários ao conforto dos peregrinos, para a celebração de 2018. “Fizemos algumas melhorias em relação aos banheiros e a própria escadaria ainda precisa ser melhorada. Estamos com o projeto de uma rampa e aguardamos para executar até no início do próximo ano, se Deus quiser. Tudo isso com as ofertas mesmo que os peregrinos deixam aqui na santinha, mas com a ajuda também da Paróquia que não tem medido esforços para ajudar nas melhorias em torno da gruta. Esperamos no próximo ano uma acolhida ainda melhor que este ano, pois nosso orçamento prevê outros investimentos”, finaliza.