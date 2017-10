Faculdade de Teologia de Caratinga da DOCTUM firma convênio com APAC

CARATINGA – Nesse último sábado (7), foi realizado na APAC – Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, uma solenidade que firmou convênio entre APAC e a FACTUAL – Faculdade de Teologia de Caratinga Uriel de Almeida Leitão, da Rede de Ensino Doctum. O convênio ampliará as oportunidades de estágios aos alunos dos Cursos de Teologia, Serviço Social e Direito, da Rede de Ensino Doctum de Caratinga. Em contrapartida, os recuperandos da APAC assim como seus familiares receberão suporte e acompanhamento para prepará-los para reintegração social.

O evento iniciou às 15h, com a recepção dos visitantes pelos funcionários e diretora da APAC, Adriana Luppis, que apresentou as oficinas e os trabalhos realizados pelos recuperandos, além das salas de aula, biblioteca, entre outros. Estiveram presentes o diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, Alexandre Leitão, o coordenador do Curso de Teologia, pastor Jaelson Gomes, também representando a Faculdade de Teologia de Caratinga Uriel de Almeida Leitão (FACTUAL), a coordenadora acadêmica da Faculdade Doctum de Caratinga, Giselle Dutra, além de professores da Rede de Ensino Doctum, alunos do curso de Teologia, entre outros.

A introdução da solenidade foi feita com a apresentação musical, da banda dos recuperandos, que emocionara os participantes presentes. Logo após, o convênio foi assinado pelos representantes das entidades que firmaram parceria, o professor Alexandre Leitão, diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum e o pastor Elan Montgomery Tebas, presidente da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC).

Como forma incentivo e fortalecimento da parceria, A Faculdade Doctum de Caratinga ofertou 5 bolsas integrais de graduação, aos recuperandos da entidade, com curso à escolha.

Segundo Alexandre Leitão, “essa foi uma data histórica, uma vez que temos como nossos princípios, a valorização do ser humano, e esse é o princípio maior da instituição. No momento em que nós assinamos um convênio com a APAC e assumimos esse convênio de cooperação técnica, inicialmente com o curso de Teologia, mas já de imediato incluindo também a participação dos cursos de Direito e Serviço Social, e demais cursos, nos quais iremos fazer uma participação efetiva junto com a APAC no trabalho com os recuperandos”.

Atualmente, a APAC não consegue fazer um acompanhamento individual às famílias dos recuperando, afirmou a diretora da APAC, Adriana Luppis, e diz: “Hoje o número de funcionários que nós temos, não é suficiente para acompanhar todas as famílias. Sendo assim, essa parceria com a Doctum irá fortalecer o nosso trabalho, de recuperação dos nossos recuperandos, que é o nosso principal objetivo. Para que eles possam retornar a sociedade e tenham todo o suporte, tanto da família, quanto da sociedade que irá recebe-los”.

Para o aluno Adenilson Geraldo de Oliveira, do 4º período de Teologia, “essa parceria será de grande importância, para nós alunos, pois além de ser um campo de estágio, poderemos aplicar na prática a Teologia, levando o conhecimento do amor de Deus até os recuperandos e suas famílias, e são famílias que sofrem pela falta, e muitas vezes são julgadas pela sociedade. Participar desse trabalho acredito que será uma experiência fantástica”.

O coordenador do curso de Teologia Jaelson Gomes, destaca que o convênio da FACTUAL com a APAC é um marco na forma de fazer e ensinar Teologia universitária em nossa cidade e região. “Por meio desta parceria estamos abordando a Teologia prática, que associa a teoria do academicismo à prática do amor pleno, a Deus e ao próximo, criado à imagem e semelhança do Pai, desfigurado por escolhas equivocadas e que tem a chance e oportunidade de ressocialização e inserção na sociedade, que de alguma maneira ele prejudicou”.