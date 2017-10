UNEC CAMPUS NANUQUE

Lançamento do Vestibular 2018 movimentou a cidade e reuniu autoridades da região

NANUQUE – Conhecida como Vale do Mucuri, a região no Oeste de Minas recebeu na última semana a visita de gestores e colaboradores do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). A equipe, acompanhada da UNEC TV, realizou um evento para lançar oficialmente sua campanha de Vestibular 2018, reunindo a equipe do Campus UNEC de Nanuque e algumas autoridades parceiras da instituição, como é o caso da Prefeitura de Nanuque. Durante o evento, o pró-reitor de Administração, professor Eugênio Maria Gomes, ministrou uma palestra sobre gestão inovadora.

“Foi um momento muito oportuno esse encontro que tivemos. Pude falar um pouco sobre a inovação, frente ao cenário atual do nosso país. A Fundação Educacional de Caratinga vem há três anos num processo intenso de inovação. Hoje, temos que trazer para a comunidade, ultrapassar os muros e estimular também a população. A inovação não quer dizer necessariamente criar ideias mirabolantes, mas principalmente fazer diferente, algo que gere valor para a instituição e para o próximo. Fui muito bem recebido em Nanuque, estou muito feliz pela acolhida, agradeço a todos os envolvidos”, expressa Eugênio Maria Gomes, professor e pró-reitor de Administração do UNEC.

Há 11 anos presente no município de Nanuque, o Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, hoje tem sido considerado a principal referência em ensino superior na Tríplice Fronteira, reunindo alunos do estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e da Bahia. Atualmente, são duas unidades onde funcionam nove cursos e cerca de 900 profissionais se formam anualmente. Expandindo-se a cada ano, a meta de acordo com os gestores do Campus é alcançar 2 mil estudantes matriculados.

“São 11 anos de muito trabalho, dedicação, até sacrifício. Temos uma equipe competente. Estamos lançando o próximo Vestibular já com alguns planos para 2018. Queremos avançar bastante, tanto na parte de criação de novos cursos, quanto também na captação de mais alunos. Vamos abrir o curso de Direito e de Psicologia, além de outros que pretendemos trazer nos próximos anos”, anuncia José Salim Amaro, diretor do Campus UNEC em Nanuque.

PARCEIROS

O prefeito de Nanuque, Roberto Jesus, esteve presente e disse que acompanha o crescimento da instituição desde a sua chegada ao Vale do Mucuri, onde está inserida a cidade. “O UNEC é uma instituição que acreditou na cidade, na nossa região, e os resultados tem surgido. São resultados exitosos, a comunidade está satisfeita com a presença do Centro Universitário. Temos muito que agradecer à direção do UNEC, que tem apostado e continua apostando em Nanuque e cidades do Vale do Mucuri”, ele externa.

EXPANSÃO

Durante a visita da equipe de Caratinga por Nanuque, professores e colaboradores dos cursos “fora de sede” se reuniram para que a coordenadora geral do Campus, Priscila Garcia, anunciasse também a criação de um novo setor: o Secom. A proposta, segundo ela, é reforçar o trabalho desenvolvido em relação à comunicação e ao marketing da instituição na Tríplice Fronteira.

“Tivemos amparo da direção para criarmos esse setor que estreitasse as relações do UNEC com a comunidade, com nossos parceiros e com os próprios alunos, a nível de comunicação. Queremos levar aquilo que já oferecemos para toda a população, o que temos de potencial e que muitas vezes não é visto. Com isso, vamos contribuir de fato com nosso papel social na região”, descreve Priscila.

MOTIVAÇÃO

Para o público interno do Campus UNEC de Nanuque, o pró-reitor de Administração do UNEC, professor Eugênio Maria Gomes, ministrou uma palestra sobre motivação. “É sempre uma alegria muito grande estar em Nanuque. Eu levei para eles um pouco da minha própria experiência em relação a motivação, ela tem que partir de cada um de nós. O que desmotiva muitas pessoas é a falta de objetivo, de prioridades. Quando passamos a nos preocupar com o que de fato interessa, trabalho, família, amigos, quando se tem foco, somos felizes de verdade”, Eugênio se manifesta.

“O UNEC esteve mais uma vez nos presenteando com um tema muito interessante. Motivação é o combustível para todo ser humano, para cada vez melhorarmos no que fazemos. E esse setor que está sendo inaugurado vem de encontro a isso, será divulgação da marca da instituição e das ações sociais que todos os cursos já vem desenvolvendo. Vem nos motivar ainda mais”, considera a professora e coordenadora de Enfermagens do UNEC em Nanuque, Wanessa Soares.