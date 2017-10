Assistidos do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha têm atendimento no Hospital Casu

Idosos passam a contar com Seguro Assistencial de Saúde e leitos para internações

CARATINGA – Na manhã de ontem, o Hospital CASU recebeu a visita do presidente do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Edgard Nunes Corrêa, o “Bizuca”, acompanhado do vice-presidente, Benício Lopes Coelho.

O objetivo da visita dos representantes do Lar de Idosos foi agradecer à Funec – Fundação educacional de Caratinga, mantenedora do CASU – Centro de Assistência à Saúde UNEC, pelo apoio recebido.

De acordo com o presidente Bizuca, a Funec já é parceira do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha há vários anos. “Agora a Funec está viabilizando Seguro Assistencial de Saúde sem custos para assistidos e ainda disponibilizando leitos para internações de idosos. Viemos realizar a visita com o objetivo de agradecer à Funec-Casu. Nós agradecemos ao diretor executivo professor Antônio Fonseca e à diretora Dra. Daniela Genelhu pelos atendimentos prestados aos nossos assistidos no Centro de Reabilitação Funec-Casu e também no Hospital Casu”.

Bizuca disse, ainda, que diante da crise da Saúde no País, poder contar com esse apoio aos idosos é de grande valia. “A partir de agora já temos um lugar certo para recorrer em caso de necessidade de socorro os nossos assistidos”.

Em seguida foi realizada a visita ao paciente internado em um dos leitos disponibilizados no Hospital CASU e depois o presidente Bizuca e o vice-presidente Maurício foram convidados a conhecer, também, outras instalações e equipamentos no Bloco Cirúrgico e a Unidade de Tratamento Semi-intensivo do Hospital CASU.