PRF dá início a Operação 12 de Outubro

CARATINGA– O feriado de 12 de outubro, assim como todos os feriados próximos aos finais de semana, é caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais. Para garantir aos motoristas maior segurança, conforto e fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal promove, nesse período, um reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes fatais e de criminalidade, conforme dados estatísticos consolidados pela instituição. Esse reforço, denominado Operação 12 de Outubro, terá início hoje e término no próximo domingo (15).

“Estaremos fiscalizando, principalmente, o consumo de bebida alcoólica por parte de condutores, ultrapassagens indevidas, e intensificar a fiscalização nos pontos com maior índice de acidente na nossa região”, disse inspetor da PRF Fernando Cezar.

FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

No último feriado de 7 de setembro, que teve período semelhante este do dia 12 de outubro, em todo o País, a PRF registrou 1.162 acidentes que resultaram em 1.211 pessoas feridas e 108 óbitos. Frequentemente, a imprudência está associada a acidentes graves, geralmente com múltiplas vítimas. Somente no último feriado, foram registradas mais de 45 mil infrações de trânsito nas rodovias federais. Dessas, cerca de seis mil foram de ultrapassagens irregulares, 3.068 condutores sem cinto de segurança e 977 motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica.

Ainda no feriado de 7 de setembro, a PRF atuando no combate ao crime, contabilizou 594 pessoas detidas em todo o Brasil. Também foram apreendidos 3.168,673 kg de maconha, 47.883 mil pacotes de cigarros contrabandeados, 32 armas de fogo, 2.278 munições e 69 veículos recuperados.

Com o objetivo de reduzir esses índices, a PRF priorizará ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, alcoolemia, ultrapassagens proibidas e ao trânsito de motocicletas ou ciclomotores.

FLUIDEZ

Buscando priorizar a fluidez do trânsito nos períodos de grande circulação de veículos, o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET, ficará restritos aos seguintes dias e horários: dia 12/10, das 6h às 12h; dia 15/10, das 16h às 22h.

ORIENTAÇÕES

“Nesse feriado de 12 de outubro existe o recesso escolar e muitos aproveitam essa oportunidade para viajar. Nossa orientação é para que o condutor tenha cautela, dirija com cuidado, evite o excesso de velocidade, não ultrapasse em locais proibidos e, principalmente, observe os perímetros urbanos, onde tem muita movimentação de pedestres. Vale sempre lembrar do uso das cadeirinhas para as crianças”, aconselhou inspetor Fernando Cezar.

Na ‘gruta da Santinha’, às margens da BR-116, entre Caratinga e Ubaporanga, haverá celebração religiosa. O inspetor pediu atenção para as pessoas que forem participar do evento. “Quem (pedestre) for fazer esse trajeto, que ande na lateral pista e assim evitar qualquer tipo de problema. Os realizadores do evento são responsáveis por sinalizar o local aos condutores. Então que os motoristas reduzam a velocidade, como diz o Código de Trânsito, o maior tem que proteger o menor, ou seja, o pedestre tem prioridade, logicamente que ele não pode andar no meio da pista, mas ao observar o pedestre, o condutor tem que reduzir a velocidade de seu veículo. Esses cuidados não são apenas para o feriado, mas devem ser contínuos e desta forma teremos um trânsito mais seguro”, finalizou o inspetor da PRF.