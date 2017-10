Genro é preso acusado de mandar matar o sogro

Crime aconteceu em junho do ano passado, na zona rural de Pingo D’água

DA REDAÇÃO – Após investigações coordenadas pelo delegado Rodrigo Cavassoni, foi preso na tarde de segunda-feira (9), Ciro Inácio Machado, 27 anos. Ele é suspeito de ter mandado matar o seu sogro, Waldivino Caetano de Oliveira Filho, 54. O crime aconteceu em 23 de junho de 2016, córrego Areão, zona rural de Pingo D’água. A Polícia Civil também apurou que o assassinato foi motivado por desavença familiar. O suspeito de ser o executor, Ernando Martins da Silva, 36, já se encontrava preso.

No dia 23 de junho do ano passado, o corpo de Waldivino foi encontrado às margens de uma estrada, próxima de sua casa. A perícia constatou que ele foi alvejado duas vezes na cabeça e uma nas costas. De acordo com o delegado, as investigações apontaram dois nomes, sendo um desses como sendo o mandante. “Ao longo das investigações, chegamos até Ciro, que é genro da vítima. A motivação do crime é uma briga familiar entre o Waldivino e sua filha, esposa de Ciro”, disse o delegado.

Segundo as investigações da Polícia Civil, todos os envolvidos moravam na mesma propriedade, mas tiveram uma briga tão forte, que Ciro se mudou. “Então, o Ciro contratou Ernando Martins, que atualmente já se encontra preso e que foi o executor do crime. Incialmente, a contratação seria por 1 mil reais e a promessa do Ciro para o Ernando era a de que a vítima no dia do fato estaria com grande quantidade em dinheiro porque Waldivino foi até a cidade Pingo D’água para receber um acerto de leite, já que era fazendeiro. Então, no dia, teria recebido esse dinheiro. Porém ele tinha apenas 75 reais na carteira, fato que até gerou indignação no Ernando”, contou o delegado.

Nesta segunda segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e deteve Ciro em Pingo D´água. No momento do cumprimento do mandado, ele tinha quatro munições no bolso da calça. A PC acredita que Ciro dispensou a arma ao notar a chegada da viatura. Foi feita varredura, mas ela não foi encontrada.

Ciro foi preso e levado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. Ele irá responder por homicídio duplamente qualificado e também foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição.