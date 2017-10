Passageira flagrada com drogas dentro de ônibus

DA REDAÇÃO – Érica Galdina Garcia, 26 anos, foi flagrada, na tarde de segunda-feira (9), pela Polícia Militar transportando drogas dentro de um ônibus. A ocorrência foi registrada Córrego do Parado, zona rural de São João do Oriente.

A PM recebeu a informação que um morador de São João do Oriente teria ido buscar drogas em Ipatinga. Diante da situação, os militares montaram cerco na entrada de São João do Oriente, e abordaram um ônibus, que faz linha para o Vale do Aço.

Durante a abordagem, de acordo com a PM, Érica ficou bastante nervosa com a aproximação dos militares, e se abaixou na poltrona. Ao ser solicitada que apresentasse sua bagagem, entregou apenas uma sacola com documentos, porém, os policiais perceberam que debaixo da poltrona havia outra bolsa. Os militares abriram a bolsa e encontraram quatro tabletes grandes e seis porções de maconha, 12 pedras de crack e duas porções de cocaína.

A suspeita foi presa e levada para Delegacia de Polícia Civil, em Inhapim.