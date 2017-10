Paciente é transferida de helicóptero para BH

Transferência e transporte foram garantidos com apoio da Prefeitura de Imbé de Minas. Idosa ficou internada por cinco dias na UPA

CARATINGA- Após ficar cinco dias internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, Iolanda Camilo de Lima, 71 anos, conseguiu uma vaga no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, onde passará por uma cirurgia.

De acordo com familiares, a moradora de Imbé de Minas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e necessitava de cuidados especiais. Após os esforços da prefeitura daquela cidade, a idosa foi levada de ambulância até o campo Caratinga, onde estava um helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais à sua disposição para a transferência.

O BOA é a unidade do Corpo de Bombeiros responsável pela utilização de aviões e helicópteros. Atuam bombeiros militares, médicos e enfermeiros que trabalham em parceria para salvamentos e resgates de vítimas mais graves.

“Queria agradecer ao prefeito Marquinho (Marcos Antônio do Carmo) e ao Wilson (Wilson Bueno, chefe do Tratamento Fora do Domicílio), que deram maior força para a gente nessa transferência”, disse Edmilson Camilo de Lima, filho de dona Iolanda.

O prefeito fez questão de acompanhar junto aos familiares de Iolanda a transferência, que ocorreu às 14h30. “Essa é uma demonstração de muito esforço da equipe da saúde juntamente com o Wilson e do secretário de Saúde, Erick Gonçalves. A gente tem que fazer o que é de melhor para o cidadão e dedicamos muito nesse sentido. Agradecemos o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, que sempre que a gente tem precisado, tem nos apoiado. Também ao apoio do pessoal da UPA”.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos municípios para transferência dos pacientes que necessitam de cirurgia, pois o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ainda não está realizando estes procedimentos, o prefeito Marcos Antônio do Carmo ressalta que Imbé de Minas tem buscado garantir o atendimento à população e apoiar o hospital de Caratinga no retorno à prestação de serviços. “É lógico que estamos diante de situação financeira que assola o país e estado e em Imbé não está diferente. Mas, a união faz a força. Graças a Deus devido aos esforços de nós prefeitos, o hospital voltou a funcionar não na sua totalidade, mas se Deus quiser vamos conseguir que volte a todo vapor. Estamos o tempo todo reunidos, pedindo que chegasse mesmo nessa conclusão que o hospital tinha que reabrir. Sabemos das dificuldades financeiras, mas sem o hospital é muito pior”.