Estudantes de Administração UNEC visitam Departamento de Comunicação

CARATINGA – A comunicação institucional é uma ferramenta importante para promover empresas e fortalecer marcas. Pensando em ilustrar e consolidar os conceitos dessa área na mente dos estudantes, a turma do sétimo período de Administração do UNEC realizou visita ao Departamento de Comunicação da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) no dia 21 de setembro e aos estúdios da UNEC TV na última quinta-feira (05). Ao longo da atividade, os membros do departamento explicaram aos alunos sobre sua rotina de trabalho, ressaltando o procedimento de cada serviço e sua importância para a manutenção da imagem da instituição.

O professor Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Administração do UNEC, ministra a disciplina de Marketing no curso e foi o responsável pela visita. Ele afirma que a atividade é uma forma de ilustrar os conceitos vistos em sala de aula, sobretudo na teoria dos “4 Ps do Marketing” (produto, preço, praça e promoção). “A ‘promoção’ do Marketing diz respeito justamente à divulgação, à comunicação da empresa com seu público. Vimos então uma oportunidade ímpar de mostrar isso na prática dentro da própria instituição, porque nosso Departamento de Comunicação tem essas características, além de a instituição manter uma emissora de TV com um trabalho de excelência”, explica.

Os profissionais mostraram, de forma sucinta, como é elaborado todo o material de divulgação da fundação e suas mantidas, como textos informativos, vídeos institucionais, peças gráficas, acompanhamento da marca na mídia e gerenciamento de redes sociais. Solange Araújo, diretora do Departamento de Comunicação da FUNEC e diretora executiva da UNEC TV, coordenou a apresentação dos setores por parte da equipe. “Trabalhamos aqui o trato da informação e sua distribuição em diversos meios. Para nós foi um prazer, porque falamos de coisas que gostamos de fazer, e esperamos ter contribuído para a formação desses alunos”, declara.

A experiência serviu também para preparar os futuros administradores para questões com as quais possam se deparar no futuro. “Falo sempre para os alunos que eles vão encontrar pelo caminho comunicadores de todos os tipos, e que precisam ter um conhecimento mínimo para saber o que é uma boa comunicação. Mesmo que eles não trabalhem nessa área, toda empresa precisa se comunicar. O estudante precisa ter o entendimento de que existem profissionais especializados na comunicação, e estes devem ser valorizados e ouvidos. O bom administrador contrata a pessoa certa para fazer a coisa certa”, destaca o professor Eugênio Maria Gomes.

EM FRENTE ÀS CÂMERAS

Durante a visita às instalações da UNEC TV, o grupo pôde conhecer mais detalhadamente a produção do material audiovisual desenvolvido pelo Departamento de Comunicação, além de entender o papel de repórteres, diretores e equipe técnica. Os estudantes tiveram também a oportunidade de participar da gravação de um vídeo, que será editado e exibido em sala de aula. “Foi uma experiência interessante. O diretor nos deu conselhos sobre postura e entonação de voz, e a gravação foi rápida”, conta o estudante Caio Silva Pedra.

Sobre as duas visitas, a impressão deixada nos alunos foi positiva. “É uma oportunidade que todos nós temos de conhecermos coisas novas”, diz a futura administradora Flávia Rodrigues. “Nós saímos da sala de aula para conhecer na prática os conceitos de marketing”, completa a estudante Carla Flaiany.