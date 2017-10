Delegacia da Mulher passa a funcionar na Regional

CARATINGA – A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) começou a funcionar ontem em novo endereço, na avenida João Caetano Nascimento, 717, Bairro Limoeiro, onde é a Delegacia Regional de Polícia Civil.

A DEAM funcionava no bairro Dário Grossi, mas segundo a delegada regional de Polícia Civil, Luzinete Sá, a mudança é o atendimento de um pedido de servidores e da própria população, no sentido de adequar um ambiente para que a vítima fosse melhor atendida. “Visando otimizar esse atendimento no tocante a mulher vítima de violência doméstica, sexual e outras; por bem, trouxemos a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para o prédio da Regional. Trata-se de um ambiente adequado onde a vítima não ficará exposta de forma alguma. Pelo contrário, ela terá um atendimento mais digno, local isolado, várias salas, um gabinete para delegada, dois cartórios, um ambiente para investigadores de polícia, uma brinquedoteca e outros setores necessários ao bom atendimento que a Polícia Civil se propõe aqui em Caratinga”, explicou a delegada regional.

Ainda segundo Luzinete, outro fator que dificultava o atendimento, “era o fato de em algumas ocasiões a vítima ir à Delegacia Regional registrar uma ocorrência e em seguida ter que ir para outro local requerer a medida protetiva”.

A delegada ainda deixou uma mensagem para mulheres que são vítimas de agressão: “Nenhum ser humano merece ser agredido. Não permita agressão, denuncie anonimamente pelo telefone 180 ou venha à delegacia, não se cale”, orientou a delegada.

A delegada Nayára Travassos explicou que a DEAM hoje tem uma equipe formada por uma dupla de investigadores, um escrivão de carreira e dois servidores administrativos. Sobre os casos de violência, Nayára disse que as mulheres estão mais conscientes e ressaltou o que ainda atrapalha a denúncia é a relação de dependência. “Não só a dependência econômica, mas psicológica. É preciso que as pessoas de convívio das vítimas entendam que elas não estão nessa situação porque querem, mas porque têm uma relação de dependência principalmente psicológica, que a meu ver é muito mais difícil de transpassar, do que a financeira”.

A DEAM funciona de 8h30 às 12h e de 14h às 18h30, e além disso tem a delegacia de plantão, funcionando 24h que também poderá fazer o atendimento à mulher.