Setembro de muitas atividades no Lions Itaúna

DA REDAÇÃO – O Lions Clube Caratinga Itaúna vem desenvolvendo diversas atividades sociais, missão principal do Lions que é o “servir desinteressadamente”, além de promover o companheirismo entre os sócios do clube e apoiar a Educação e a Cultura de Caratinga e região. No último de 13 de setembro, na sede do Clube, teve início um campeonato de buraco que conta com a participação de diversas duplas integradas por membros da família leonística. O torneio continua, sempre às quartas-feiras, em clima descontraído, acompanhado de deliciosos petiscos. Para a presidente Clotilde Junqueira, eventos como o campeonato de buraco, dentre outros, fortalecem a amizade e motivam os sócios. “Ao final teremos uma dupla vencedora do campeonato, mas na prática do Companheirismo todos ganhamos, porque a satisfação do sócio também é nosso objetivo e a sua presença é a nossa maior motivação” registrou a presidente.

No dia 26 de setembro, o clube marcou presença na solenidade de lançamento dos livros “Na Garupa do Sonho” e “Dança do Piolho” de autoria da escritora caratinguense Marilene Godinho, detentora do troféu “Gente Nossa”, do Lions Clube Caratinga Itaúna. Marilene é uma das personalidades mais ilustres de nossa cidade e membro da Academia Feminina Mineira de Letras e da Academia Caratinguense de Letras. A escritora tem reconhecida distinção entre os intelectuais escritores de nossa altaneira cidade das Palmeiras e desenvolve importante papel no estimulo à Educação e à Cultura junto ao público infanto-juvenil. Vários membros do clube estiveram presentes ao evento, dentre os quais a presidente Clotilde Junqueira, as companheiras Maria Célia Bonfim e Heloísa Chalabi, além da domadora Morena. Dentre o público infantil estava Maria Eugênia, filha do Casal Alfredo e Morena, neta do escritor caratinguense Eugênio Maria Gomes, diretor de Comunicação do Lions Itaúna que também integrava a comitiva do Clube. “Marilene é gente nossa, orgulho da nossa terra, uma mulher empreendedora que socializa o seu conhecimento com todos os brasileiros, através das melhores editoras do país. O Lions Itaúna não poderia deixar de estar presente nesta festa do livro, brilhantemente preparada por ela e pela escola Jairo Grossi”, registra Eugênio, também colunista do DIÁRIO DE CARATINGA.

O dia seguinte (27) foi marcado pela visita ao Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, de Caratinga, especialmente para comemorar junto aos atendidos daquela casa o dia do idoso. O asilo, construído em 1952 e que em 2007 passou a se chamar Lar dos Idosos Monsenhor Rocha é uma instituição de reconhecida relevância no apoio aos idosos. O presidente e os funcionários da Instituição receberam com muito carinho e atenção os membros do clube, que puderam compartilhar momentos de alegria e descontração junto aos internos. Durante a visita, a professora Maria Célia Bonfim encantou a todos com seu talento musical, enquanto todos se deliciavam com aquele gostoso cafezinho da tarde. Os membros da comitiva, que teve à frente a presidente Clotilde Junqueira, foram unânimes em afirmar o quão prazeroso foram os momentos que passaram com os idosos daquela casa, pessoas que transmitem no sorriso um carinho sincero, no simples olhar a grandeza humana, a experiência da melhor idade e o exemplo de vida. “Agradecemos a todos do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha pela oportunidade. Parabenizamos os idosos pelo seu dia e estejam certos que os temos em nossos corações e em nossas orações”, afirmou Clotilde, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna.