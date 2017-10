Bandidos agridem vítimas e roubam dinheiro e automóvel

DA REDAÇÃO – Um assalto foi registrado na noite de domingo (8) no córrego Seiscentos, zona rural de Bom Jesus do Galho. Os autores agrediram as vítimas e roubaram 1.500 reais e um automóvel, que foi achado abandonado em Dom Modesto, zona rural de Caratinga.

As vítimas relataram que estavam em um bar, quando dois indivíduos chegaram e anunciaram o assalto. Ambos estavam armados e encapuzados. Conforme as vítimas, os marginais foram agressivos e desferiram chutes, mandando que se deitassem ao chão. No total foram roubados 1.500 reais. No momento da fuga, pegaram um Gol, que é de propriedade de um frequentador do bar, e fugiram. O veículo foi localizado abandonado próximo a Dom Modesto, zona rural de Caratinga.

Segundo as vítimas, os dois autores são morenos, sendo que um é alto, magro e tem os olhos verdes, já o comparsa é baixo e forte.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.