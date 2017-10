Menores apreendidos por tráfico no Nossa Senhora Aparecida e no Santa Cruz

CARATINGA – Neste último final de semana, três menores foram apreendidos por tráfico de drogas. As apreensões aconteceram nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Santa Cruz.

Nossa Senhora Aparecida

Na tarde de sábado (7), um menor, 14 anos, foi apreendido por tráfico na rua Professor Colombo Etiene Arreguy, bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante a ocorrência, os militares recolheram sete buchas de maconha e R$ 18,50.

Uma equipe da Polícia Militar foi informada que um adolescente, que já foi apreendido em outras ocasiões por tráfico, estaria vendendo drogas e que usaria um trailer abandonado para guardar os entorpecentes.

Os policiais foram ao local e encontraram o menor denunciado. Ele foi abordado e os militares encontraram a quantia de R$ 18,50. Os policiais fizeram varredura e localizaram as sete buchas de maconha debaixo do trailer.

O menor foi apreendido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

Santa Cruz

Já na noite de domingo (8), dois menores foram detidos quando estava na rua Doutor Eurico Ladeira Loures, bairro Santa Cruz. Doze pinos com cocaína e 66 reais foram recolhidos pela PM.

Durante patrulhamento, os militares avistaram um menor, 14, e passaram a monitorá-lo. Os policiais observaram que o adolescente fazia contatos com usuários, deslocava até a margem do rio, pegava o entorpecente, fazia a entrega e recebia dinheiro, que era repassado para uma pessoa que estava de bermuda e camisa branca, sendo identificado com um menor, 17.

Diante da situação, os militares efetuaram a abordagem. Com um dos menores, os policiais recolheram 66 reais, já com o outro envolvido nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, os militares fizeram varredura e encontraram doze pinos com cocaína.

Os menores foram apreendidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.