DE CARATINGA A BRASÍLIA

Projeto permite a aluno da Escola Jairo Grossi atuar como parlamentar na capital federal. Jovem estudante caratinguense pôde conhecer rotina dos deputados federais durante uma semana na Câmara

DA REDAÇÃO – Satisfação e orgulho. Essas sãos as palavras que melhor definem os sentimentos de familiares, amigos, e professores de um estudante da escola professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga. Através de um projeto de lei que ele mesmo desenvolveu, e que passou por várias etapas e processos de seleção, por meio do Parlamento Jovem Brasileiro; um projeto realizado anualmente em todo o Brasil que possibilita a alunos de escolas públicas e particulares participarem da rotina da Câmara dos Deputados e conhecerem as atividades do dia a dia, atuando como uma espécie de parlamentar mirim; foi possível participar de uma jornada na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Yago Pessoa Lima de 17 anos, aluno do 3º ano do ensino médio da escola professor Jairo Grossi, de Caratinga, foi quem teve a experiência. Yago integrou o Parlamento Jovem Brasileiro e ficou por uma semana na Capital Federal. “Conheci gente do país inteiro. Jovens que acreditam que podem melhorar o país. Foi uma vivência única, uma experiência fenomenal. Pude ver como funciona a Câmara, andar por seus corredores, encontrar parlamentares, e conversar com deputados. Uma experiência engrandecedora”, afirma.

O Parlamento Jovem potencializa a atuação mais democrática dos participantes e seu protagonismo político. Há riqueza de aprendizado é os 78 alunos empossados como deputados têm a oportunidade de desenvolver habilidades de argumentação e respeito à diversidade de opiniões, podendo construir um olhar mais crítico sobre sua realidade. Milhares de estudantes e professores em todos os estados se mobilizaram. Para participar foi necessário escrever um projeto de lei, pensar na realidade do país, observar os problemas que precisam de solução e buscar alternativas em formato de proposta. “É um programa aberto a todos. É algo que pode mostrar que a gente quer mudar o Brasil.

A juventude é muito engajada, politicamente ou por agremiações estudantis. É uma ótima chance para ver como funciona lá dentro e nos motiva a poder continuar a nossa luta,” registra o politizado Yago, filho da psicóloga Andréa Pessoa e do agricultor Irimá Moreira Lima. Entre os amigos, colegas e diretores da escola, o sentimento é único. De orgulho em ver a pessoa do convívio diário, ter o trabalho contemplado, num projeto tão importante, elevando o nome de Caratinga e da escola Jairo Grossi. “O Yago é um exemplo para todos os alunos da escola. A sala é apenas a visão dele, para que busque novos conhecimentos. É um leitor nato. Um pesquisador. Um visionário. Um modelo para os demais alunos. A escola de um modo geral, todos nós, estamos muito felizes, e muito orgulhosos de ter o Yago e o ver tão engajado. Ele está conosco desde a educação infantil, e sempre foi esse aluno inteligente, focado, envolvido e comprometido,” afirmou cheia de satisfação Francisca Pires, diretora da escola professor Jairo Grossi.

Para a diretora Francisca Pires, através da educação é possível fazer um país diferente, melhor. E a mudança precisa partir deles. “Essa formação cidadã faz parte da proposta pedagógica da escola. Desde cedo, a nossa metodologia de trabalho dá um espaço ao aluno para criar, refletir, pensar. Os estudantes estão conscientes dos seus atos, sabendo o que quer, e da sua participação e responsabilidade. Nossa metodologia permeia todos os segmentos,” conclui.

A iniciativa surgiu através de uma conversa informal de Yago com Rainer Reis, diretor do Departamento Municipal de Políticas para a Juventude. Foi quando ele soube da possibilidade de participar do projeto e se interessou. “Oferecemos uma semana de curso sobre como fazer um projeto de lei, como funcionam as diretrizes, e os estudantes conseguiram transformar suas ideias em projetos, e com isso se inscrever no PJB (Parlamento Jovem Brasileiro). Aprenderam linguagem, formato, termos técnicos e jurídicos utilizados no projeto. Ficamos felizes em saber que o Yago foi selecionado. É muito importante para o município de Caratinga e para a escola professor Jairo Grossi. Irá estimular outros jovens a participar e ajudar a entender como funciona o processo democrático e legislativo, na busca por meios que mudem o atual cenário,” afirma Rainer Reis.

Yago Pessoa ainda destacou a qualidade do ensino e dos docentes da escola professor Jairo Grossi. “Na Jairo Grossi temos professores abertos ao diálogo. Observamos nas ementas que havia a necessidade de algumas mudanças e a maioria dos professores concordaram. Houve o auxílio deles na escrita do projeto e logramos êxito.”

Yago encerrou enfatizando a importância do papel da educação na formação cidadã. “Educação é o que muda a população. É o que muda o país. Se a gente não escuta quem entende de educação, que educação a gente está dando para as pessoas? Se a educação forma pessoas, e nós damos esse tipo de educação para elas, que tipo de pessoas a gente tem formado? Se damos uma educação extremamente técnica, que não se abre para o aluno se desenvolver como ser humano, como cidadão, que tipo de pessoa a gente tem formando?”

O PJB, Parlamento Jovem Brasileiro, mantém um canal de comunicação entre os estudantes de todo o Brasil e a Câmara dos Deputados. A fanpage pode ser acessada através do endereço: www.facebook.com/parlamento.jovembrasileiro