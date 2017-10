Encerrada XV Semana Temática

Evento promovido pelo Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário trouxe como tema ‘O Culto e a devoção Mariana na história da Igreja no Brasil’

DA REDAÇÃO- O Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário encerrou na última sexta-feira (6), a XV Semana Temática, evento já tradicional por proporcionar profundas reflexões sobre temas importantes para a formação acadêmica dos seminaristas. Nesta edição o viés foi teológico.

O evento aconteceu entre os dias 2 e 6 de outubro, dentro da proposta do Ano Mariano, abordando o tema ‘O Culto e a devoção Mariana na história da Igreja no Brasil’. Além disso, tradicionalmente a Semana Temática prepara a comunidade para a celebração da festa de sua padroeira, Nossa Senhora do Rosário.

Ao longo dos cinco dias de reflexão aconteceram palestras, com conferencistas convidados. Na abertura, após a celebração Eucarística, frei Jonas Nogueira foi o responsável por abordar o tema: ‘A devoção mariana na tradição a igreja’. Na terça-feira (3), a reflexão em torno de ‘A figura de Maria nas Sagradas Escrituras’ contou com a participação da conferencista Irmã Lina Boff.

Na quarta-feira (4) a programação foi mais ampla e teve início ainda pela manhã, com a exibição do filme ‘O Auto da Compadecida’. Em seguida foi realizada mesa redonda para debater sobre o filme, que contou com a participação de Irmã Lina Boff e padres Reginaldo Amâncio e Elias Fernandes. Após a celebração eucarística, Irmã Lina abordou mais um tema: ‘Piedade Popular e a Mística nas Romarias’

‘O Culto Mariano na Liturgia’ foi o assunto de quinta-feira (5), tendo como conferencista frei Joaquim Fonseca. Já no encerramento, que aconteceu pela manhã, a uma reflexão especial sobre a Mãe Aparecida, em sintonia com as celebrações dos 300 anos do achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. O tema foi por padre Pedro Kuniharu Iwashita com a conferência ‘Mãe Aparecida: 300 anos de bênçãos’. Em seguida aconteceu a celebração eucarística em honra à padroeira Nossa Senhora do Rosário.

HISTÓRICO DOS TEMAS ABORDADOS

2003: (1º). Teológica – Tema: “Igreja em comunicação: A arte da relação global.

2004: (2º). Filosófica – Tema: “Ética e Política: Por uma nova visão de poder”.

2005: (3º). Teológica – Tema: “A mística da Eucaristia e o desafio da pós-modernidade”.

2006: (4º). Filosófica – Tema: “O bom e o belo na construção do homem pós-moderno”.

2007: (5º). Teológica – Tema: “Nossa recepção do Vaticano II”.

2008: (6º). Filosófica – Tema: “A dignidade da pessoa humana”.

2009: (7º). Teológica – Tema: “Quem dizeis que eu sou?”.

2010: (8º). Filosófica – Tema: “O pensamento filosófico cristão no século XX”.

2011: (9º). Teológica – Tema: “Iniciação Cristã: Caminho, Experiência e Encantamentos”.

2012: (10º). Filosófica – Tema: “A Filosofia Medieval e seus Reflexos no Pensamento Ocidental”.

2013: (11º). Teológica – Tema: “A Evangelização no Presente e no Futuro”.

2014: (12º). Filosófica – Tema: “A Dignidade da Política”.

2015: (13º). Teológica – Tema: “Ética cristã na Atualidade”.

2016: (14º). Filosófica – Tema: “Perspectivas filosóficas em Lima Vaz”.

2017: (15º). Teológica – Tema: “O Culto e a devoção Mariana na história da Igreja no Brasil”.

Fotos: Evandro de Pádua Marcial e Malvino Roberto Pires Neto