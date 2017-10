CASU realiza cirurgias de pequeno a grande porte

Unidade hospitalar mantida pela FUNEC possui estrutura de referência na região para procedimentos cirúrgicos em diversas áreas

CARATINGA – Há cerca de um mês o Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU) ampliou a abrangência dos atendimentos a clientes de cirurgia. Pensando no conforto e na segurança do paciente, foi criado o Centro Cirúrgico do Hospital CASU, com capacidade para realizar desde as operações mais simples até as mais complexas. Para tanto, a instituição investiu em estrutura física, pessoal especializado e equipamento de alta tecnologia.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde do CASU, Paula Botelho, a unidade hospitalar já realizava pequenas cirurgias há pouco mais de um ano, e passou a atender também aos casos mais complexos. “Atualmente nós realizamos cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, ortopédicas, vasculares e plásticas, tanto estéticas quanto reparadoras. Fazemos também partos normais e cesarianas”, descreve.

Para a estruturação do Centro Cirúrgico, foram feitos investimentos em pessoal especializado, acomodações e equipamentos de última geração. O paciente fica hospedado em um apartamento do próprio CASU, que conta ainda com uma agência transfusional, uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pós-operatória e uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) para recém-nascidos. “A UCI é um local para tratamentos semi-intensivos, dotada de equipamentos como incubadora e aparelho de cromoterapia, além dos profissionais que estão preparados para realizar todos os tratamentos necessários. Isso traz segurança tanto para a mãe quanto para a criança”, explica Paula Botelho.

Protocolo de segurança

O controle de riscos é uma preocupação constante de médicos e enfermeiros envolvidos nas cirurgias do CASU. É o que garante a coordenadora do Centro Cirúrgico do Hospital CASU, Raquel Machado. De acordo com ela, todos os procedimentos de segurança são seguidos à risca. “Nós seguimos um Protocolo de Cirurgia Segura, no qual o paciente passa por um rigoroso pré-anestésico e uma checagem por escrito tanto no primeiro andar quanto no bloco cirúrgico. Uma hora antes da cirurgia, o paciente é submetido a uma antibioticoterapia. Nós conferimos todo o material instrumental cirúrgico, roupas e equipe, como anestesista, cirurgião, auxiliar e equipe de enfermagem completa”, destaca. Ela afirma ainda que todos os aparelhos utilizados no Centro Cirúrgico são de última geração.

Os serviços do Centro Cirúrgico do CASU estão disponíveis para clientes dos cartões CASU Família e CASU Empresa, bem como para pacientes particulares. Em ambos os casos, deve-se acionar a Central de Relacionamento da instituição para obert informações pelo telefone 3322-7943. “Estamos preparados para orientar o paciente quanto aos procedimentos necessários. Ele pode já vir com uma demanda de cirurgia encaminhada por um médico ou passar por uma avaliação dos especialistas do próprio CASU”, informa a diretora de Particular e Convênios, Suellen Goulart.