Alunos de Serviço Social da Doctum fazem visita técnica em Presídio de Caratinga e na APAC

CARATINGA – Os alunos do curso de Serviço Social, da Faculdade Doctum de Caratinga, realizaram na última semana, uma visita técnica no Presídio de Caratinga e no Sistema Prisional APAC. A visita foi acompanhada pela coordenadora do Curso Lívia Maria Siqueira Fernandes, com intuito de conhecer o trabalho de assistência social realizado nestas duas instituições e proporcionar vivências profissionais em atuação nesse setor.

No presídio os alunos foram recebidos pela diretora administrativa de Atendimento e Ressocialização, Kercilene Silva Queoperro dos Reis, que acompanhou todo o processo de visita. Os alunos puderam visitar a ala feminina e dialogar com as detentas, visitaram também a área administrativa do presídio, a cela de visita íntima, o observatório, a horta, consultório, observação do pátio masculino, cozinha, sala de aula e local conversa dos presidiários com advogado.

Posteriormente os alunos visitaram a APAC e foram recebidos pela diretora administrativa Adriana Luppis, que apresentou a instituição e como ela funciona. E também pela assistente social, Jéssica Cimini, que explicou o trabalho realizado ali. Na APAC os alunos puderam notar outra visão dos trabalhos desenvolvidos, existindo maior socialização entre os detentos, assim os visitantes tiveram oportunidade de dialogar livremente e ter contato humano. Os detentos fizeram apresentação musical e apresentaram os trabalhos produzidos por eles, como: vassoura, costura, horta, artesanato, corte de cabelo, entre outros.

Para Adriana Luppis, “a visita do alunos de Serviço Social veio ampliar para nós um leque de oportunidades, pois são futuros profissionais, que estarão trabalhando diretamente com as famílias desses recuperandos, pode ser que não seja hoje, mas no futuro, são profissionais que estarão atuando e poderão ajudar no apoio e encaminhamento dessas família”.

Segundo Wemerson da Silva Castro, acadêmico do 8º período de Serviço Social “o momento foi de grande ganho e aprendizado para a formação profissional de qualquer classe e para o Serviço Social ainda mais importante, pois nos levou a entender a importância do Assistente Social nessas instituições, e todo o processo de trabalho realizado, tento como base a confiança e a matricialidade familiar, pois é e sempre será por meio do resgate familiar que se dá qualquer processo ressocializatório”.

“Foi uma excelente experiência profissional e humana para os alunos, na qual foi possível conhecer ambos os sistemas prisionais e fazer refletir a importância da profissão do assistente social neste espaço”, diz, Lívia Maria Siqueira Fernandes, coordenadora do Curso de Serviço Social, da Faculdade Doctum de Caratinga.