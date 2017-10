Casal é preso por furtar botijão e celular

PIEDADE DE CARATINGA – Júlio César Araújo Nogueira, 26 anos, e Sara do Amor Divino Souza, 18, foram presos na noite dessa última sexta-feira (6) em Piedade de Caratinga depois de furtarem um botijão de gás e um aparelho celular. O casal já é conhecido da polícia por cometer vários furtos em Piedade.

Júlio e Sara foram presos na casa onde moram com uma criança. Segundo os militares, devido ao estado insalubre em que a residência se encontrava, por medida de segurança, a criança foi retirada do local e entregue a avó materna. Amanhã, o boletim de ocorrência será encaminhado a Assistência Social de Piedade de Caratinga para as medidas necessárias.

Os militares prenderam também Raimundo Feliciano da Silva, 56 anos, por receptação.

Todos os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.