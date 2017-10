Suspeito de tráfico é detido e onze cápsulas com cocaína são recolhidas

UBAPORANGA – Rithieli Dornelas de Carvalho, 21 anos, foi detido na noite desta sexta-feira (6) acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na avenida Marques Pereira, em Ubaporanga. Onze cápsulas com cocaína foram apreendidas durante a operação, além de uma bucha de maconha.

Durante policiamento, os militares viram o jovem, que é morador de Caratinga e já conhecido do meio policial, em atitude suspeita. Diante da situação, os militares fizeram abordagem e encontraram uma bucha de maconha no bolso da calça de Rithieli e uma sacola com onze cápsulas com cocaína, que estava na cueca do suspeito.

O jovem foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.