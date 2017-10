Prefeitura de Vargem Alegre entrega obras e realiza eventos

Ponte, praça e Academia ao Ar Livre foram inauguradas. 4ª Festa da Primavera é sucesso de público

VARGEM ALEGRE – O sábado, dia 30 de setembro, foi marcado por entrega de obras e realização de eventos culturais em Vargem Alegre. A administração do prefeito Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’, inaugurou a ponte localizada em Três Barras e uma praça com ‘Academia ao Ar Livre’. Eventos culturais, como a ‘Festa da Primavera’, foram promovidos ao longo do dia.

A PONTE

Problema crônico para Vargem Alegre, que já se arrastava por mais de três anos, com a paralisação da obra da ponte de Três Barras, o acesso a São Cândido, a diversos córregos e a Ipatinga foram prejudicados. Segundo o atual governo, “a paralisação se deu por falta de cumprimento financeiro da gestão anterior, que deixou de efetuar a contrapartida que seria obrigação do município junto ao Governo Estadual, que foi o precursor do recurso”.

Mário falou sobre a importância da ponte e sobre os transtornos causados a população pela paralisação da obra por mais de três anos. “Esta ponte teve recursos do Governo Estadual. O governo anterior recebeu a primeira parcela para iniciar as obras, como não efetuou a contrapartida que deveria ser dada pela prefeitura, deixando as obras paralisadas, o Governo Estadual bloqueou a segunda parcela devido a inadimplência. Neste governo acertamos e regularizamos a situação, tendo a segunda parcela liberada e a obra concluída. A situação anterior trazia transtornos, fazendo com que fosse utilizada estradas piores para se ter acesso a Vargem Alegre. Estamos felizes por entregar esta importante obra para o município. Isso se deu devido a austeridade e competência de toda equipe, que com esforço conseguiu regularizar a situação financeira e documental herdada do governo anterior. Temos que ter compromisso com a população, independente de partidarismos. Nos preocupamos é com a população”, argumentou o prefeito.

O vice-prefeito Dr. Josué Campos da Silveira agradeceu a população por ter comparecido à inauguração da obra. “Todos nós sabemos da importância desta obra. Parabéns ao Mário e toda equipe de governo, em nome do secretário de Obras Reginaldo”, disse o vice-prefeito.

O ex-prefeito e ex-vereador de Vargem Alegre Lesbom Marcelino Gonçalves lembrou-se de quando era vereador na década de 90, no governo do então prefeito Dário Grossi, quando a ponte foi construída naquele local. “A ponte era de extrema necessidade para acesso a diversos locais. Na época existia muita água, inclusive a ponte sofreu danos em razão de sucessivas enchentes. Dá pena ver que hoje quase não existe água neste local. Agora o acesso está regularizado e trará benefícios à população”, declarou.

Vereador José do Carmo lamentou o que ele classificou como “descaso do governo anterior”. “Hoje temos uma linda ponte para transitar. Fiz do parte governo anterior, mas faltou competência e responsabilidade para finalização da obra; e quem perdeu foi o município. Mário demonstrou ter competência e dom para administrar. Não adianta quem não tem dom se envolver em política, nunca votei em Mário, mas hoje sou parceiro em razão das benfeitorias trazidas e a competência para administrar”, pontuou o vereador.

A PRAÇA E A ACADEMIA AO AR LIVRE

Academia ao Ar Livre é a instalação de aparelhos de musculação e exercícios físicos implantados em espaços públicos. Em Vargem Alegre, foi construída uma praça para abrigar os aparelhos. A secretária de Saúde Leiziane Campos Faria da Luz disse que “a academia foi estrategicamente colocada neste local em razão de estar ao lado do Posto de Saúde, facilitando o acesso a programas de saúde para idosos. Este local também será destinado ao lazer. Mário e toda sua equipe estão de parabéns por este grande benefício para a população”, ressaltou a secretária.

“Academia ao Ar Livre irá atender a Estratégia de Saúde da Família e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), demanda com idosos, gestantes e saúde mental”, disse o diretor de Saúde Edirley Rocha do Carmo.

4ª FESTA DA PRIMAVERA

Em sua 4ª edição, a Festa da Primavera procurou chamar a atenção e conscientizar a população sobre os graves problemas enfrentados pelo meio ambiente, especialmente a escassez de água.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Aparecida Ferreira Oliveira, a 4ª Festa da Primavera é uma extensão do Projeto Xerimbabo. “O projeto visa a educação ambiental”, frisou.

A programação contou com apresentações musicais relativas a educação ambiental, apresentação de peças, trabalhos artísticos realizados por alunos, além de palestras. “Durante os quatro anos do governo anterior o projeto foi paralisado. Entendemos a importância de conscientizar sobre a conservação do meio ambiente. Então, retornamos com o projeto, que foi aprovado e recebemos verba federal, assim como patrocínio da Copasa”, disse a secretária Maria Aparecida.