Municípios demonstram interesse em realizar convênio com a UPA

CARATINGA– Uma reunião foi realizada nesta terça-feira (3), no gabinete do executivo de Caratinga com prefeitos e secretários de saúde da região. Em pauta, a participação dos municípios vizinhos nos atendimentos prestados pela Unidade de Pronto Atendimento. A UPA foi inaugurada no dia 15 de outubro pela Prefeitura de Caratinga, que repassou o gerenciamento da Unidade para a AMINAS através de um contrato de seis meses no valor de R$ 470 mil mensais.

O prefeito Welington Moreira e o secretário de Saúde de Caratinga, Wagner Barbalho, explicaram para os representantes dos municípios vizinhos como é o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento e o que ela oferece aos moradores, detalhando que a UPA não atua como um hospital, mas como uma unidade de saúde que presta serviço de ambulatório, clínica geral e atendimentos de urgência e emergência. Em caso de necessidade de internação e ou transferência, uma Central entra em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para solicitar um leito hospitalar mais próximo. Wagner Barbalho destacou que as vagas e leitos hospitalares conveniados ao SUS são geridos pelo Governo de Minas Gerais.

A UPA 24 horas de Caratinga é de Porte II, tendo capacidade de atendimento de urgência e emergência de aproximadamente 250 pacientes por dia, para uma população de 100 mil a 200 mil habitantes. Se os 12 municípios da região forem conveniados à UPA 24horas, os atendimentos dos moradores da região passarão para a unidade de saúde, mas as prefeituras terão que fazer um repasse de R$ 150 mil. Esse valor será dividido entre os municípios de acordo com o número de habitantes. A previsão é que em seis meses a Unidade de Pronto Atendimento passe a receber recursos dos governos do estado e federal.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga